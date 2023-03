Autoconvocados de Valle Fértil: "No van a parar con la medida de fuerza porque no hay ninguna resolución"

Fabián Zagaglia, es periodista corresponsal de Valle Fértil para Canal 13. Y en "Cien por Hora" contó cuál es la situación actual con los docentes autoconvocados en el departamento, luego de que este miércoles por la noche llevaran adelante una marcha de antorchas como forma d reclamo.

"Durante toda la semana pasada están haciendo un corte de ruta, pero alternado. Son 10. 15 minutos que lo cortan, los vehículos no pueden pasar, pasan 10 minutos todos los vehículos y vuelven a cortar", comenzó diciendo Zagaglia.

"(Los docentes) están en desacuerdo como en casi toda la provincia. Ayer hubo una marcha de antorchas que salió desde la plaza departamental", explicó. "Fue en protesta, no tanta cantidad de docentes como antes porque los docentes se van turnando, están muy cansados", agregó.

"La semana pasada fue cortes de ruta, fin de semana hicieron actividades lúdicas en la plaza departamental, algunas clases a los chicos, pero clases recreativas", dijo.

"Ojalá se solucione. La gente en el aula, los alumnos no saben si van o no a la escuela, nadie les informa nada. Nadie dice 'bueno, mañana hay paro', o 'mañana no hay paro'; van uno o dos chicos y los demás no. Esa es la situación que se vive acá", sostuvo.

Además Zagagia dijo que "tendrían que informar un poco más porque los chicos se levantan temprano, acá no hay colectivo, vienen caminando de distintas zonas alejadas a la escuela y sería bueno que informen para que los chicos no sufran y los más perjudicados son los chicos; ya van a hacer 15 días que los chicos no tienen clases".

Continúan las medidas de fuerza

El periodista manifestó que en Valle Fértil, "hablando con la delegada del departamento de los autoconvocados, Soledad de La Vega, dicen que no van a parar (con la medida de fuerza) porque no hay ninguna resolución, van a seguir con el paro. Y cuando uno le pregunta a los maestros 'hay clases' te dicen que no porque no hay una resolución. Y si eso no llega se van a volver a ir a San Juan, para ir otra vez a la Casa de Gobierno y así está la situación".

Sobre el dictado de clases de este miércoles en el Valle, Zagaglia detalló que "sin asistencia fue ayer, y sí hay un poquito más de alumnos. El 30%, pero con esas duda, si van o no a la escuela. Le pregunto a las maestras y no saben que contestar".