Atención Valle Fértil: convocan a estos vecinos a retirar el C.U.D.

Desde el Municipio de Valle Fértil, a través del Área de Discapacidad, comunicaron a las personas que a continuación se detallan que el miércoles 16 de Agosto se realizará el operativo de entrega de los C.U.D. (Certificado Único de Discapacidad).

El mismo se llevará a cabo a partir de las 10:30 hs en las instalaciones del Área Municipal de Discapacidad, ubicada en calle Libertador entre Mendoza y Entre Ríos.

? Apellido y Nombre:

• Artaza, Laura F

• Artaza, Zulema N

• Brizuela, Del Rosario Antonia

• Castillo, Camila

• Chávez, Antonio G

• Díaz, Parmenia P

• De la Cruz, Argentino

• Ferotti, José F

• Gaffel, Esteban C

• Lucero, María C

• Manrique, María C

• Olguin, Agustín

• Tejada, Tránsito

• Vega, Raquel F

• Vera, Laureano A

• Vera, Hilda M