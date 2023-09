En el Día Internacional de la Donación de Médula: Valle Fértil anunció una nueva actividad

La Municipalidad de Valle Fértil unida al Hospital Dr. Alejandro Albarracín, realizaron un comunicado a través del cual invitan a toda la población a sumarse a la "Colecta de Sangre y Médula Ósea".

La colecta tendrá lugar, el día lunes 18 de Septiembre, a partir de las 9 hs en la Delegación de UDAP Valle Fértil. Pero para asistir las personas, tendrán que tener en cuenta algunas consideraciones.

Ellas son las siguientes:

-Los donantes debes concurrir con LE, LC o D.N.I.

-No presentarse en ayunas a donar,, pueden ingerir infusiones (Té, Café, Mate, etc) con azúcar, jugos de frutas, pero nada de lácteos, ni grasas.

-En el caso de haberse colocado la Vacuna contra Covid19, deberá esperar 72hs.

-Las condiciones que deben reunir los donantes son las siguiente:

-Mujer o Varón de 18 a 65 años de edad, en caso de ser mujer, no deben estar embarazadas.

-Pesar mas de 50kg.

-No podrán donar:

-Personas con enfermedades cardíacas, hepáticas o pulmonar, con antecedentes de cáncer, tendencia al sangrado, convulsiones y o anemias.

-Personas con antecedentes de enfermedades infecciosas transmisibles por sangre: hepatitis, brucelosis, sífilis, chagas, entre otras.

-Toda persona que en los últimos 12 meses haya tenido contacto no estéril con sangre: Acupuntura, perforaciones para aros, tatuajes, etc.

-Personas bajo tratamiento con antibióticos en los últimos 7 días.

Personas con signos y síntomas de resfrios.