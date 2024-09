Por los cortes de agua, en Valle Fértil los vecinos tomarán la planta de OSSE

Lidio, un vecino del departamento Valle Fértil, junto a otros habitantes de la zona, decidió tomar medidas drásticas ante una problemática que ha afectado a la comunidad durante años: la falta de agua potable. A pesar de que el tema no ha trascendido ampliamente, la situación es crítica, especialmente en algunos barrios donde los cortes de agua han sido constantes en los últimos meses.

“Hace años que venimos peleando por el tema del agua en el barrio. Hoy se ha agudizado porque ahora tenemos cortes de agua que duran 24 o 48 horas, y así no hay salud que aguante”, explicó Lidio en exclusiva con Cien por Hora. La falta de agua no solo ha afectado la calidad de vida de los vecinos, sino que también ha propiciado un aumento en los casos de rotavirus debido a las deficiencias en la higiene. Desde el hospital de Valle Fértil, han reportado un crecimiento preocupante de estas infecciones, resultado directo de la imposibilidad de mantener las medidas básicas de higiene en los hogares.

Cansados de la falta de respuestas, los vecinos han decidido tomar la planta de OSSE en Valle Fértil como medida de protesta. "Hemos decidido dejar de ser pacíficos. Hoy a las 9, con la gente del pueblo, vamos a tomar la planta de OSSE", anunció Lidio, exigiendo la presencia del gobernador, del presidente de OSSE y de las autoridades municipales para que se les ofrezca una solución inmediata.

Entre los sectores más golpeados por la falta de agua se encuentran los barrios La Patroncita, Costanera y Esteban Soria. Según Lidio, esta problemática afecta mayormente a la zona oeste de la Villa San Agustín, donde los vecinos dependen de la planta potabilizadora cercana, aunque muchos, incluso aquellos que viven en las inmediaciones de la planta, no reciben el suministro necesario.

"Yo soy vecino de la planta potabilizadora y no tengo agua. Es lamentable lo que está sucediendo en el pueblo. El agua que llega no es suficiente para abastecernos", comentó Lidio. El sistema de bombeo no logra distribuir el agua adecuadamente debido a la escasez en las cisternas, lo que genera que los barrios en las zonas más altas queden sin servicio.

El problema no es nuevo. Según los vecinos, desde 2013 se prometió la construcción de un acueducto desde Usno, pero las obras nunca se concretaron. Las lluvias de 2014 hicieron que las autoridades olvidaran el proyecto, dejando a los vecinos sin soluciones. Lidio fue enfático en señalar que este no es un problema de la municipalidad, sino de OSSE (Obras Sanitarias Sociedad del Estado). "Nosotros pagamos el servicio a OSSE, no a la municipalidad. Quienes tienen que velar por este servicio son ellos", afirmó, pidiendo respuestas concretas a José Luis Beltrán, presidente de la empresa estatal.

"El señor Beltrán nos pidió 30 días para darnos una solución cuando nos reunimos con él el 22 de julio. Ya han pasado 65 días y no solo no tenemos solución, sino que el problema se ha agudizado", lamentó Lidio.



La crisis hídrica en Valle Fértil también fue exacerbada por una sequía severa, que ha afectado el abastecimiento desde las fuentes tradicionales, como el río y el dique de la zona. A pesar de esto, los vecinos insisten en que la falta de inversión en infraestructura por parte de OSSE es la verdadera causa del problema.

"El valle está abandonado por OSSE. Nunca se han hecho las obras necesarias para que no lleguemos a esta situación. Hoy estamos recibiendo menos de la mitad del agua que solía entrar al acueducto desde el río", comentó Lidio.

A pesar de algunos intentos de colaboración por parte de la municipalidad, como la distribución de agua en tanques, los vecinos consideran que esto no es suficiente. "Colaboran, pero si no tenemos agua en los tanques, no se nota esa ayuda", señaló Lidio.

La situación en Valle Fértil sigue siendo crítica y los vecinos están decididos a continuar con sus reclamos hasta obtener una solución definitiva. "*Es una vergüenza que hace años estemos con este problema. Queremos una solución ahora, no en 15 o 20 días", concluyó.