El concejal Pedro Lucero, representante de Juntos por el Cambio en Valle Fértil, salió al cruce de las denuncias en su contra por la presunta usurpación de una vivienda. El funcionario negó cualquier accionar ilegal y sostuvo que la casa en cuestión pertenece a su madre.

“Yo no he usurpado nada, quien se metió a la casa es mi madre, pero la casa es de mi madre”, expresó Lucero, en diálogo con los medios locales. Según relató, la vivienda había sido prestada por su madre durante su matrimonio, pero tras el divorcio la situación cambió.

Lucero explicó que, en el proceso de separación, su ex pareja obtuvo una vivienda del IPV, donde actualmente reside junto a sus hijos. “Con mi pareja mi madre nos prestaba su casa, pero tras el divorcio le adjudicaron una vivienda del IPV y ella se quedó allí. La casa original sigue siendo de mi madre”, aclaró.

El edil enfatizó que solo acompaña a su madre en esta situación: “Estoy acompañando a mi madre porque es una mujer grande, pero yo no soy el propietario de esa casa”.

Por su parte, la abogada de la ex pareja de Lucero indicó que existía una medida de restricción vigente. Sin embargo, el concejal presentó documentos judiciales que muestran que la prohibición de acercamiento fue levantada, ya que ambas partes cumplen funciones dentro del Ejecutivo municipal: él como concejal y ella como administrativa.