Cuestionamientos sobre la fiesta departamental de Valle Fértil: desde los precios hasta el público

El pasado fin de semana, se llevó a cabo la Fiesta Departamental de Valle Fértil, la cual dejó más críticas que elogios. Este año, la organización del evento fue tercerizada por el municipio, y quedó en manos de un empresario privado oriundo de Valle Fértil pero residente en La Rioja, lo que generó profundo malestar entre vecinos y asistentes que apuntaron contra el alto costo de las entradas y los consumos dentro del predio.

El periodista Diego Pérez expresó en Canal 13. el precio de la entrada general osciló entre los $10.000 anticipada y los $15.000 en puerta, lo que provocó rechazo en muchas familias que se vieron imposibilitadas de asistir. “Una familia tipo de cinco personas tenía que gastar $50.000 solo para entrar”, agregó.

Pero las críticas no se limitaron al valor de la entrada. También hubo cuestionamientos por los precios de los alimentos y bebidas en el predio. “Un copón costaba $15.000. Imposible hacer el gasto”, señaló. Además, se mencionaron precios excesivos para combos básicos como una docena de empanadas, lo que generó malestar generalizado.

Si bien algunos destacaron que hubo afluencia de turistas durante el fin de semana, esto no logró contrarrestar la percepción de que la fiesta estuvo “fría y vacía”. “El sábado fue la noche central y no solo hizo mucho frío, sino que la gente no se quedó. Vinieron, vieron el show y se fueron”, dijo el periodista

Desde el ámbito político, surgieron voces que pidieron mayor transparencia en la gestión de la fiesta. “Es importante que los concejales se pongan a trabajar y pidan explicaciones. Que se investigue cómo fue el contrato, si la municipalidad recibió algo o cuánto gastó. No pueden dormirse”, reclamó un referente local.

La polémica también reavivó debates sobre la intención del Ejecutivo municipal de tercerizar eventos públicos de gran magnitud en futuras ediciones. “Hay quienes dicen que fue un éxito, pero en general, el comentario más escuchado fue que la noche estuvo ‘fresca y muy cara’”, concluyó uno de los asistentes.

Mientras tanto, los vecinos también comienzan a preguntarse qué pasará con otros temas de interés que quedaron en segundo plano, como la investigación judicial vinculada al caso de los denominados “narcopolicías”, que habría perdido visibilidad en medio del debate por la fiesta.