Un incendio se desató en los cañaverales de Astica, en el departamento Valle Fértil, en medio de la alerta amarilla por viento Zonda que regía en toda la provincia de San Juan.

Las imágenes grabadas por vecinos mostraron cómo las llamas avanzaron sobre los suelos verdes de la localidad. En un audio difundido por Radio del Valle y compartido por la periodista Norma Ortiz, se escuchó a habitantes de la zona pedir asistencia: “Por favor les pido ayuda, se está quemando el cañaveral, por favor, pidan los bomberos”.

Según lo informado, en el lugar ya se encuentran trabajando bomberos voluntarios de Astica para controlar el fuego.