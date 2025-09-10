Un incendio de grandes dimensiones mantuvo en vilo a la comunidad de Astica, a 42 kilómetros de Villa San Agustín de Valle Fértil, durante la tarde del martes. Las llamas comenzaron en un cañaveral del bajo de la zona y rápidamente se propagaron por efecto del fuerte viento, lo que dificultó la labor de los equipos de emergencia.

Según relató el locutor local Fabián Chávez, los vecinos vivieron momentos de gran tensión: “No ha pasado a mayores por suerte, se pudo sofocar en gran parte la zona donde están las casas. Pero el viento prende de nuevo en el lado de los cerros, hacia el oeste”.

En el lugar trabajaron Bomberos Voluntarios de Astica y, con posterioridad, el destacamento de Valle Fértil, que arribó cerca de una hora después de iniciado el siniestro. También prestó colaboración la Policía de San Juan.

Las autoridades confirmaron que unas 40 familias viven en la zona afectada, aunque ninguna vivienda sufrió daños graves. Sin embargo, dos personas mayores debieron ser evacuadas debido a la densidad del humo que ingresaba a su hogar.

Sobre el origen del fuego, por el momento se desconoce si fue intencional o accidental, por lo que se comenzaron las investigaciones correspondientes.

Chávez describió la dificultad del operativo: “Las ráfagas de viento son muy fuertes por lo que es complicado apagarlo, se aviva todo el tiempo”. A pesar de la adversidad, los equipos lograron contener el frente más cercano a las casas, evitando una tragedia mayor.

El episodio volvió a encender las alarmas en Valle Fértil, donde la combinación de sequía y viento incrementa el riesgo de incendios forestales en esta época del año.