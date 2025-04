Por la destrucción del acceso a la escuela de Las Juntas, los docentes y alumnos claman por ayuda

Una situación crítica atraviesa la comunidad educativa del albergue Escuela Conquista de Buenos Aires, ubicada en Las Juntas, Valle Fértil. La única vía de acceso a la institución quedó completamente destruida, lo que impide que tanto docentes como estudiantes puedan llegar al establecimiento. Ante la falta de respuestas de las autoridades, los trabajadores intentaron abrir el paso con sus propias manos.

“Nos pusimos a sacar piedra a mano para abrir huellas y poder pasar al menos en moto”, relató Silvina Rodríguez, encargada de la escuela. “Estuvimos casi cuatro horas trabajando, pero no pudimos cubrir ni la cuarta parte del camino”, explicó con preocupación.

Rodríguez indicó que ya presentó notas al director de Vialidad y a la Municipalidad de Valle Fértil, pero no obtuvo respuestas concretas. “Me dijeron que la empresa contratada está trabajando en otra zona, pero para Las Juntas no tienen orden de intervenir", comentó. "Alegan que necesitan una topadora, pero me explicaron que con una cargadora se puede arreglar, solo es cuestión de voluntad”, afirmó.

El mal estado del camino no solo afecta la educación, sino también la asistencia a familias que viven en puestos rurales. “Antes nosotros les llevábamos mercadería, dinero o gas a pedido de la municipalidad, porque ellos se manejan a caballo y no pueden transportar cosas pesadas como una garrafa. Ahora ni siquiera podemos llegar a ver cómo están”, lamentó la mujer.

Además, advirtió que ante una emergencia médica, la ambulancia no podría llegar, lo que agrava aún más la situación de aislamiento. “Estamos a pocos kilómetros de la villa. No pedimos una obra monumental, solo que se priorice lo urgente”, sostuvo.

En la escuela funcionan clases semanales con alumnos albergados, que llegan los lunes y regresan los viernes. “Yo aún no soy titular, pero si no puedo cumplir con mi trabajo ni dar clases, mi situación se complica. Y lo más importante: los chicos se quedan sin educación”, expresó.