Tomaron OSSE: 'Si no tenemos nosotros, nadie va a tener agua'

La situación por la falta de agua en Valle Fértil ha llegado a un punto crítico, llevando a los vecinos a tomar medidas extremas al tomar la planta de OSSE. Los manifestantes han negado el acceso a los camiones que abastecen de agua a la planta, lo que afectará a un mayor porcentaje de la población. Entre los sectores más golpeados se encuentran los barrios La Patroncita, Costanera y Esteban Soria.

Los vecinos informaron en a Diario 13 que para potabilizar el agua, la planta ha estado siendo alimentada con camiones que transportan el recurso vital. Sin embargo, la decisión de no permitir la entrada de estos camiones ha llevado a la inminente posibilidad de quedarse sin agua en todo Valle Fértil. “Si no tenemos agua nosotros, no tiene nadie”, es el mensaje contundente emitieron los manifestantes.

En una entrevista en el programa Cien por hora, uno de los vecinos cercanos a la planta expresó su frustración: “Hace años que venimos peleando por el tema del agua en el barrio". En esta línea dijo: "Hoy se ha agudizado porque ahora tenemos cortes de agua que duran 24 o 48 horas, y así no hay salud que aguante”. El vecino también destacó el aumento de casos de rotavirus en la zona, atribuyéndolo a las deficiencias en la higiene provocadas por la falta de agua.

La situación es alarmante, y las personas han decidido dejar de ser pacíficos en su protesta. “El valle está abandonado por OSSE. Nunca se han hecho las obras necesarias para que no lleguemos a esta situación". Por ello mencionó: 2Hoy estamos recibiendo menos de la mitad del agua que solía entrar al acueducto desde el río”, comentó el vecino. A medida que la crisis del agua se agudiza, la comunidad se mantiene firme en su lucha por una solución urgente.