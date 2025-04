El Concejo Deliberante de Valle Fértil se prepara para debatir un tema que generó inquietud en la comunidad: la organización de la tradicional fiesta del 19 de abril podría quedar en manos de una empresa privada, algo que rompe con la modalidad habitual de gestión por parte del municipio.

El concejal Pedro Lucero, representante del partido Ideas dentro del frente Cambia San Juan, expresó su preocupación por la falta de información sobre la propuesta presentada por la productora que busca encargarse del evento. “Nosotros hicimos recomendaciones cuando llegó la primera propuesta. El Ejecutivo nos dijo que sí, que no había problema. Pero ahora llegó la propuesta definitiva y no contempla varios de esos puntos que habíamos planteado”, explicó Lucero en diálogo con Canal 13.

Uno de los aspectos que genera mayor controversia tiene que ver con el tributo municipal que debe aplicarse sobre el valor de las entradas. “La ordenanza tributaria establece un 15% del valor de las entradas para este tipo de eventos. Sin embargo, la empresa propuso un tributo mucho menor, de solo un 2,5%”, detalló el edil.

Además, Lucero señaló que en la primera instancia se había previsto que el municipio manejaría los tradicionales ranchos de comida dentro del predio, pero esa atribución también fue transferida a la productora en la versión final del convenio. “Son cosas importantes. No es menor que todo pase a manos de una empresa”, remarcó.

La productora en cuestión es RG Producciones, cuyo propietario es oriundo de Valle Fértil pero reside hace años en La Rioja. Según Lucero, se trata de una persona “con experiencia en espectáculos”, aunque considera que es necesario contar con mayores garantías y detalles sobre la capacidad organizativa y de seguridad del evento.

Otro de los reclamos que planean exponer en el recinto es el destino de los fondos que se recauden durante la fiesta. “Queremos que haya un destino fijo para lo que se obtenga por entradas. Si no, esa plata puede terminar en cualquier lado”, advirtió.

En cuanto a la grilla artística, ya fue presentada y se fijó el precio de las entradas: serán de $10.000 en venta anticipada, cuando inicialmente se había anunciado un costo menor.

Tensión entre el ejecutivo y legislativo municipal

Lucero también hizo referencia a un pedido de informe que elevó recientemente sobre la situación financiera del municipio. “Me han llamado proveedores que dicen que no cobran desde hace meses. Por eso pedí que se detalle cuál es el pasivo real del municipio”, comentó. A esto se suma otro reclamo que presentó en 2023: conocer la cantidad de becas y contratos vigentes en la comuna. “Ahora me preocupa saber cuántos de esos becados fueron dados de baja y se quedaron sin trabajo”, apuntó.

Consultado sobre su vínculo con el intendente Mario Riveros, Lucero fue claro: “No hay una comunicación fluida con el Ejecutivo. Creo que todos coincidimos en que lo ideal sería trabajar juntos, con diálogo, por el bien del departamento”.

Este jueves se realizará la apertura de sesiones ordinarias y, tras el discurso del intendente, se espera que el tema de la fiesta departamental sea uno de los primeros en ser tratado por el cuerpo legislativo.