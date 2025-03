El sacerdote Rodrigo Robles, referente de la Comunidad Fuego y coordinador de la Pastoral Adicciones del Arzobispado, habló en Canal 13 y alertó sobre el creciente consumo de drogas en el departamento de Valle Fértil. Tal es el impacto de este informe como también la difusión viral de un video en donde una persona denunció directamente al oficial Christian Funes y a otros cuatro policías en redes sociales. Es por eso que este martes, una comitiva de alto rango de la Policía de San Juan se trasladó al departamento para iniciar una investigación e incluso Gendarmería Nacional llegó a la vivienda del joven denunciante

El padre Robles asegura que la problemática alcanzó niveles alarmantes. Según un relevamiento realizado por la organización religiosa, el consumo aumentó en un 200%, evidenciando una situación crítica que afecta a jóvenes y familias enteras.

"En Valle Fértil se conocen todos, saben que hay situaciones muy difíciles que quieren salir a la luz y son tapadas", expresó el padre Robles, quien además denunció que ha sido víctima de amenazas en el marco de su labor.

Si bien aclaró que no posee las herramientas necesarias para combatir directamente la problemática, destacó que desde la Comunidad Fuego acompañan a jóvenes y familias que atraviesan situaciones de adicción, brindando apoyo espiritual y terapéutico. En este sentido, explicó que trabajan de la mano con Salud Pública, derivando casos a psiquiatras y psicólogos cuando es necesario.

Sobre la intervención policial en la problemática mucho tiempo después, el sacerdote indicó: "A mí no me sorprende, hay gente que hace las cosas muy bien o muy mal, y por ahí ponen trabas. Lo que sí me sorprende es cómo las familias han perdido valores o han llegado al punto de abandonar o simplemente no saber hacia dónde ir en busca de recuperación”.

Robles también denunció una creciente despenalización de facto de la marihuana y la cocaína, lo que, según su visión, agrava aún más el problema: "Una adicción es una grave enfermedad que no distingue estatus y que genera un daño enorme en la mente, la familia, el trabajo y lo social. Eso es lo que más me alarma", afirmó.

Finalmente, el sacerdote advirtió: "Si esto no es frenado, Argentina en general va a convertirse en un narcoestado".

Por último, en la entrevista detalló que quienes necesiten asesoramiento, entrevistas de admisión o información sobre los programas de ayuda, pueden comunicarse con la Comunidad Fuego al 2644111975.