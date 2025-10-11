Una sanjuanina se cansó de los políticos y puso un creativo cartel en su negocio

Una vecina del departamento Valle Fértil decidió manifestar su descontento con la clase política de una manera poco habitual. En la localidad de Usno, Nadia Ortiz colocó un cartel en la entrada de su negocio con una clara consigna: “No atiendo políticos mentirosos”.

Según informó el sitio InfoValleFértil, la mujer elaboró la pancarta de forma casera, utilizando cartulina y letras marcadas con fibra.

En el mensaje completo se lee: “No atiendo a políticos mentirosos". En el mismo sumó: . “NO pierdo el tiempo escuchando siempre las mismas promesas y se olvidan del pueblo”.

En comunicación con el medio La Nota SJ, ella manifestó: “Ayer me surgió la idea después de ver un pasacalle mal colocado en el boulevard de la ruta que pasa por mi pueblo. Podía causar daños y, de hecho, acá ya pasaron cosas con la energía y se reían, me decían que estaba en democracia y que me quedara callada". Además manifestó: “Y como ayer venía un candidato, el señor Cristian Andino, que se cansó de mentirnos en la cara a los vallistos con el tema del agua, y que solo se acuerda de nosotros en tiempos de campaña… ¡me harté!”. Por eso aludió: "No les quiero ver la cara a ninguno, ni a los que vienen ni a los de acá, porque no hacen nada, solo promesas o promesas incumplidas”.

La iniciativa rápidamente se viralizó en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron la creatividad y contundencia del reclamo. Muchos se sumaron al malestar de la llegada de candidatos a sus puertas en épocas de elecciones para prometer y luego no volver.