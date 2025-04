Mucho ruido provocó el comunicado que emitió el intendente de Valle Fértil, Mario Riveros al comunicar que este año la Municipalidad no realizaría la fiesta departamental y, pero que tomaría las riendas de su realización un privado. Este lunes, días después de conocerse esta concesión, se conoció que la directora de Turismo, Gabriela Guerra presentó su renuncia.

La renuncia fue confirmada por el propio intendente en el programa “El día está perdido” de Radio Nacional San Juan. Tras brindar la primicia, el Jefe Comunal vallisto contó que el lugar que dejó Guerra fue ocupado por Marcos Carrizo, un periodista y fotografío del departamento que ya participó de otras gestiones.

En el comunicado, Riveros explicó que la decisión de no organizar la fiesta se debe pura y exclusivamente a no contar con los fondos suficientes para encararla. La organización de la misma estará a cargo de un empresario.

La confesión en modo primicia por parte del intendente se dio cuando en el citado programa de la radio pública, le consultaron sobre las reservas hoteleras para Semana Santa. Riveros no brindó cifras, y, en cambio, contó que desde principios de abril que Guerra y Carrizo están trabajando en la transición, ya que días antes, la ahora ex funcionaria le comunicó sobre su decisión, argumentando “haber cumplido un ciclo”

El intendente vallisto destacó la labor de su ex funcionaria a cargo del área de Turismo, así como también contó que, pese a su renuncia, seguirá ligada a la gestión y que se trata de una "excelente persona, yo sé que ella dio toda su generosidad"

"’Me parece que yo cumplí una etapa’, me dijo”, comentó el intendente. Luego señaló que Guerra fue muy leal al comunicarle de su decisión con tiempo y en persona. “Si ella me lo está planteado, no tengo más que aceptar”, sostuvo.

En cuanto al nuevo funcionario, Carrizo ya está trabajando junto al intendente en los lineamientos a tener en cuenta en su reciente reingreso al oficialismo. Además, contó que todavía no se pone al día con su nuevo funcionario, debido a la intensa actividad que ha tenido en estos días.