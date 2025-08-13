Un servicio con el que no se puede vivir. Así lo definieron los vecinos del barrio Conjunto 10, quienes reclaman por el corte o la poca presión de agua en sus hogares. El grupo de vecinos del barrio ubicado en Rawson, tomó la medida de cortar calles y manifestarse de alguna forma para poder obtener respuestas. Sofía, una de las afectadas, comentó la situación.

Los vecinos señalan a una obra en cercanías del barrio como el principal causante de los cortes de agua. “Estamos cansados de no tener una respuesta. Hay una obra e4n funcionamiento y desde que comenzó, tenemos restricción de agua. Hemos hecho muchos reclamos y la respuesta que recibimos de OSSE es el venir a tomar la presión del agua y nada más”.

Dicha obra señalada por los vecinos es la de un complejo deportivo que tiene canchas de fútbol con césped natural, ubicada justo al lado del barrio. “Estas canchas de fútbol vemos que tienen el pasto verde, riego por aspersión y tienen un buen suministro de agua”.

Lo que manifiestan los vecinos es que se los escuche y se les den respuestas. “Reclamamos en base a los que vemos. No sabemos cuál es el problema, por eso queremos saber una respuesta, que nos digan cuál es el problema y en cuánto se va a solucionar, no una incertidumbre. Esto ya es algo preocupante”.