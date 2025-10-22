Las castraciones y vacunaciones gratis para mascotas ya están disponibles en Zonda

El Ministerio de Salud Pública de San Juan, a través de la División Zoonosis, continúa desarrollando acciones en distintos puntos de la provincia con el objetivo de acercar los servicios veterinarios a la comunidad y promover el cuidado responsable de los animales domésticos.

Es por ello que desde el martes 21 hasta el jueves 31 de octubre, el Quirófano Móvil de Mascotas se encuentra instalado en la Plaza Intendente Filomeno Atampiz, en el departamento Zonda, donde brinda atención gratuita de 08:00 a 12:00 horas.

Durante las jornadas, los equipos profesionales realizan esterilizaciones de perros y gatos, además de aplicar vacunas antirrábicas y efectuar tratamientos de desparasitación.

Estas acciones forman parte del trabajo conjunto que impulsa la Sección Zoonosis de la División Epidemiología, dependiente del Departamento de Medicina Sanitaria de la Secretaría Técnica del Ministerio de Salud Pública, con el fin de fortalecer las estrategias de prevención y control de enfermedades transmisibles entre animales y personas.