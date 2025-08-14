El concejal de Zonda, Víctor Montaña, integrante de Juntos por el Cambio, reveló una situación que calificó como “preocupante” en el municipio: la mayoría de los empleados de planta permanente no asistía a trabajar. Según detalló, de un total de 238 agentes, en promedio solo 50 cumplían con sus funciones.

Montaña explicó que esta problemática no es reciente:

“Es algo que pasa desde hace mucho, pero cuando uno no tiene cargo, no lo escuchan. Desde que soy concejal hemos presentado pedidos de informe que nunca fueron contestados”.

El edil señaló que junto a otros concejales realizaron un petitorio al intendente para que convoque a todo el personal y normalice la situación. Entre las irregularidades mencionó la falta de un sistema de control de asistencia:

“En algún momento existió un reloj digital para registrar entrada y salida, pero desapareció hace 10 u 11 años. Ahora se usan planillas y cuadernos para firmar la presencia”.

Montaña aclaró que su intención no es perseguir a los empleados:

“No es una persecución. Hay versiones que dicen que yo obligo a marcar horarios para hostigar a la gente, pero lo único que pedimos es que cumplan con lo que corresponde”.

Tras el reclamo, el municipio modificó el plantel de la oficina de personal y designó a una nueva responsable. Según el concejal, el cambio ya tuvo impacto:

“Ayer se presentaron 100 personas a trabajar. Vamos a darle un tiempo a la nueva encargada para reorganizar el personal y acomodar las cosas”.

Montaña subrayó que los concejales no pueden “hacer la vista gorda” ante este tipo de situaciones:

“Si una persona no va a trabajar, la convocamos y vemos los motivos. Pero 180 ausencias es inaudito. Nosotros velamos por lo que sucede en nuestro departamento”.

Finalmente, el edil aclaró que el Concejo Deliberante de Zonda está compuesto por cinco integrantes: tres oficialistas, uno alineado al uñaquismo y él, como único representante de Juntos por el Cambio.