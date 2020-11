Tras la tragedia del andinista, piden minimizar los riesgos en montaña

Después de la tragedia de Eduardo Rivas, el experimentado andinista de 65 años, que falleció luego de caer del cerro La Sal de Ullum, las alarmas se encendieron para este tipo de actividades. Es por ello que Juan Manuel Leaniz, guía de montaña del Club Andino Mercedario, pidió minimizar los riesgos en montaña.

En este sentido, Leaniz manifestó que no cree que una persona ponga en riesgo su vida cuando sale a la montaña. "Si bien son ambientes incómodos, sobretodo para aquellos que no están habituados a este tipo de terrenos, tampoco son un gran riesgo. Salvo que una persona tenga experiencia, lo que tampoco es garantía, hay que tener respeto por la montaña y minimizar sus riesgos, advirtió.

“La actividad de montaña se puede realizar de manera deportiva o turística. Mucha gente elige ir a la montaña como una vía de escape en momentos libres. Creen que es algo sencillo y subestiman la peligrosidad del terreno. Por más fácil que sea un circuito, los terrenos de montaña no son como caminar en la vereda del Parque. Se trata de terrenos incómodos donde una piedra mal pisada puede generar una lesión", agregó.

Por ello aconsejó salir a la montaña con una correcta identificación para no estar en peligro. "No es peligroso cuando uno sale a la montaña sino que es importante que la gente sepa que es necesario hacerlo bajo las normas de seguridad. No es obligatorio nunca contratar a un guía pero si no tenes experiencia en la montaña, lo más sensato es pedir la ayuda de un guía", señaló.

Al mismo advirtió que actualmente hay personas que llevan un grupo de personas a la montaña pero no están certificadas. Es decir, tienen conocimiento de circuitos pero eso no es una garantía total para poder llevar a grupos de gente a la montaña, ya que no cuentan con la mejor preparación. "Hoy, un guía de montaña es una persona que puede gestionar y minimizar los riesgos en zonas agrestes. Saber leer el estado físico, el estado de ánimo de los guiados, el poder gestionar los descansos y además de activar una emergencia y estabilizar a una persona en el caso de que haya incurrido algún problema", manifestó.

En cuanto al recuerdo del andinista fallecido, Leaniz dijo que Eduardo Rivas era una persona muy alegre. "En lo poco que conocí a Eduardo, era una persona alegre, a sus 65 años se entrenaba y disfrutaba de la montaña. Motivaba al resto, además de que acompañaba mucho a sus hijos, los recuerdos que tengo de él son pocos porque no nos conocíamos tanto pero contagiaba sus ganas", aseguró.

"En estos días, después de lo que pasó se han suscitado muchos cuestionamientos y preguntas. La gente pregunta mucho de la experiencia, por supuesto que a mayor cantidad y calidad de experiencia uno achica los riesgos de sufrir inconvenientes en la montaña pero no la elimina por completo. La montaña no siempre es la misma y uno no va siempre de la misma forma" concluyó.