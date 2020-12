En la noche de este martes, Enrique Conti, parte del Bolquismo disidente, charló con Paren las Rotativas y dejó varios títulos interesantes sobre la actualidad del partido. 'El bloquismo había tocado fondo, pasaba por la sede y estaba cerrada', afirmó el ex dirigente refiriéndose a lo que, para él, los actuales dirigentes estaban haciendo mal, al abandonar y olvidar las bases del partido.

Conti reveló que sentía mucha tristeza al pasar por la Mitre al 423 y ver la puerta cerrada. Asimismo, sobre la figura de Graciela Caselles y Luis Rueda manifestó que su deseo es que les vaya bien en la alianza y que los jóvenes del partido trabajen militando para reactivar con más juventud el partido.

En ese sentido, el experimentado político declaró tener la conciencia limpia acerca del resultado de las internas no realizadas. El motivo para esa afirmación, lo reveló cuando contó que tanto Caselles, como Luis y Juan Domingo Bravo vinieron a consultarle sobre las internas y él les aseguró a todos en persona, que finalmente terminarían unidos.

El ex dirigente afirmó que sabía que las elecciones no se realizarían ya que en la provincia hay muchos comicios pendientes como los de la UNSJ o el colegio médico, y se postergaron. El Bloquismo no iba a tener coronita, seguramente hubo una apretada del gobernador para que este se arregle, tal cual sucedió’.

Por otro lado, consultado sobre que Rueda haya tomado las riendas del partido, el experimentado político se mostró escéptico a que esto sea un cambio significativo, sino más bien más de los mismo. ‘Han cambiado el lugar: hoy le toca conducir a Rueda’, aseguró. También contó que ve a la alianza entre Caselles y Rueda como la de Alberto y Cristina y que como el presidente y la vice, deberán soportarse.

Por último, Conti manifestó que nunca más volvió al partido para militar porque no se lo pidieron, porque nunca o llamaron. En sus declaraciones apuntó tanto a Caselles como a Rueda, asegurando que ninguna de los dos lo llamó.