Aborto: 'Mi voto viene a aportar un granito de arena a miles de mujeres'

Después de la media sanción de la Cámara baja que el Proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) obtuvo el viernes pasado, habló el único legislador sanjuanino que votó a favor del mismo. El diputado nacional del PJ, Francisco Guevara, charló en exclusivo con Paren las Rotativas y señaló que ‘su voto viene a aportar un granito de arena a miles de mujeres’.

Guevara aclaró que más allá de las especulaciones que se puedan generar, su deseo desde un primer momento fue tratar de escuchar todas las voces. ‘Me di la oportunidad de asistir como invitado a todas las comisiones para escuchar a los referentes en el tema de ambos lados’, expresó el diputado que en la votación del 2018 no estuvo presente.

El resultado de esas escuchas, de esa apertura, hizo que el sanjuanino se decidiera por apoyar al proyecto de ley buscando sumar, según señaló, ‘un granito de arena a miles de mujeres’. En ese sentido, el diputado más joven de la Cámara baja, recordó que él pertenece a una generación en donde la educación sexual no se daba en las escuelas, ni en las casas, por ser temas tabúes en la sociedad sanjuanina.

‘Esta ley no se trata de aborto si o aborto no, porque tenemos que trabajar en los casos puntuales, para que las mujeres no tengan que llegar a pasar por esa situación’, expresó Guevara.

El diputado del PJ dejó en claro que no recibió ningún llamado del gobernador para cambiar su voto. Además, Guevara agregó al respecto que le comunicó a Uñac que su voto no coincidiría con la de los otros legisladores sanjuaninos, afirmando que luego el primer mandatario le dio libertad de acción en el tema.

Respecto a las amenazas que Guevara denunció públicamente desde su pulpito de la Cámara de Diputados el día de la votación, contó que recibió una cantidad de llamadas de amenazas. ‘Me dijeron que non representaba al pueblo, que era un asesino, que no volviera a la provincia’, cerró.