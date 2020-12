El recuerdo de la última vez que Maradona pisó suelo sanjuanino

La presencia de Maradona en algún lugar significaba siempre un mar de gente. La última vez que el Diez pisó suelo sanjuanino, revolucionó toda la provincia y ese mar de gente le demostró todo su amor en un Estadio Aldo Cantoni repleto.

La cita fue en el año 2011 en la ‘catedral del deporte en San Juan’, para un partido amistoso entre la Selección Argentina y su par de Chile. El empresario, Hugo De Bernardo, charló con Paren las Rotativas y contó cómo fue la estadía del astro del fútbol mundial. El partido y su anécdota, a donde fue a comer y que pedía el entorno.

‘Para nosotros fue una experiencia inolvidable, era la primera vez que lo veía de cerca, una cantidad de personajes que Maradona revolucionó, todos se querían sacar una foto con él, el Showgol era un espectáculo secundario, la gente quería verlo ver a Diego’, recordó de esos días el empresario.

De Bernardo rememoró las sensaciones de alegría y nerviosismo por tener de cerca a Maradona en la conferencia de prensa, el vestuario y la cena. Además, contó que el mar de gente que se armó después del partido era increíble.

Noticias Relacionadas Juntan firmas para que se emitan billetes de $10.000 con la cara de Maradona

El empresario contó que el entorno del ex capitán de la Selección, era distinto al último, afirmando que en ese momento, la gente que lo rodeaba lo estaba cuidando mucho, ya que estaba en una etapa donde lo tenían muy controlado, incluso por uno de sus compañeros como Mancuso. ‘Él se hospedó en el Hotel Alkazar y lo que nos exigían era que no hubiera tantas cosas, más que hubieran. En el piso donde Diego se quedaba no podía haber bebidas alcohólicas’, recordó.

A pesar de que en el evento deportivo, De Bernardo y su padre no les fue bien, el recuerdo de haber podido traer a Maradona a San Juan, es algo inolvidable para ellos. La anécdota de la cena que tuvieron que pagar para el Diez y los demás que lo acompañaban, hizo reír a el empresario cundo recordó que no les había quedado plata del partido, pero igual por conocidos los llevaron a comer a una parrillada, donde el astro disfrutó muchísimo.

El partido y su cruce con Iván Zamorano

De Bernardo recordó que en el partido e generó una rivalidad tremenda, que databa de varios años entre ambas selecciones. En el medio del encuentro, Zamorano le metió una plancha fuerte a Maradona y este se quedó muy caliente. El empresario contó que Diego le pidió que organizara la revancha al otro día, algo que fue imposible por compromisos de los chilenos. ‘Maradona estaba muy caliente, terminó a las puteadas con Zamorano’, rememoró.