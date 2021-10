Dos realidades dispares de empresas sanjuaninas afrontando la pandemia

Hablar con certeza de coordenadas puntuales para salir de la crisis que agudizó en San Juan la pandemia, es tan difícil como vaticinar el fin del Covid 19 en el mundo. Sin embargo, dos empresarios locales se sentaron en la mesa de Paren las Rotativas, y se animaron a plantear cómo será el escenario provincial de la reactivación económica. Habiendo quedado fortalecidos por los embates de la cuarentena que significó un importante parate de actividad, los sanjuaninos contaron realidades dispares sobre como debieron afrontar esa dura etapa.

Por un lado, Adriana Graziani manifestó ‘en el rubro aguas, la pandemia no nos complicó mucho’, por el otro, Oscar Royón señaló que 'en perforaciones la pandemia nos complicó muchísimo'. Dos sectores distintos de la economía sanjuanina, sufriendo en niveles diferentes, pero ‘remándola’ al fin.

La empresaria comentó que no les afectó demasiado por 'ser el agua un factor fundamental'. No debieron recurrir a trucos empresariales en la llegada de crisis, como despidos, suspensiones de personal. El cuidado de sus empleados con la distribución de burbujas de trabajo fue de lo más fuera de lo común, dentro de lo movilizante que fue el golpe de la llegada de la pandemia. Graziani cuenta con 50 empleados, por lo cual no deja de ser difícil el mantener tantos puestos de trabajo.

En cuanto a su visión del San Juan que se viene, en materia de levante de la actividad económica, Graziani señaló como un gran desafío de los sanjuaninos la minería, en caso de concretarse Josemaría se concrete. ‘Me parece un gran momento para que San Juan se vaya preparando, porque Josemaría va activar cuatro veces más de lo que está ahora activado’, aseguró.

Del otro lado de la cara de la moneda, Oscar Royon, empresario perforista contó que el sector la paso mal en la parte más cruda de la pandemia, en los meses de cuarentena y parate. ‘Nos complicó muchísimo, las empresas que estábamos perforando fuera de la provincia estuvimos prácticamente paradas un año’, señaló.

El ahora del sector de la perforación, 100% dependiente de la minería, parece tener más que una luz al final del túnel. Para Royon, que haya en la actualidad 20 empresas trabajando es importante. Inclusive, antes de la llegada del coronavirus al mundo, los indicadores de lo que podría pasar eran por demás positivos, después de lo fuerte de la tormenta, en los últimos 3 meses todas las compañías se movieron para lo que se viene.

La falta de trabajo de sanjuaninos hizo que muchas mujeres se acercaran a este tipo de empresas. Mujeres que quieren aprender el oficio de perforista. Royon comentó que no solo es posible que hagan el trabajo, sino que además empezaran a capacitar fuertemente a sanjuaninas como ayudantes de perforación, para que con 2 o 3 años de experiencia, ya sean perforadoras. ‘La capacitación será teórica y práctica, totalmente avalada por el Ministerio de Educación de San Juan’, aseguró el empresario sanjuanino.