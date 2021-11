Ibarra: “Hay que cambiar el rumbo o los cambian a ellos”

Pasaron las elecciones legislativas y quedaron los resultados, el Frente de Todos en San Juan tuvo una elección ajustada nivel provincial y este resultado tuvo su correlato en el departamento de Rawson, el oficialismo logró el 43,96% mientras que Juntos por el Cambio el 39,69%. El distrito es gobernado hace 12 años por el giojismo y obtuvo una escueta victoria el pasado domingo en las Elecciones Legislativas.

El dirigente del Partido Justicialista, Mauricio Ibarra pasó en la noche del martes por Paren las Rotativas y apuntó contra el ex presidente del PJ Nacional, José Luis Gioja, “coincido con lo que dice pero los votos se defienden en el lugar que la responsabilidad política les ha otorgado”. En este sentido dijo que “no solo debe declamar ese amor por Cristina y Alberto, sino que tiene que poner la espalda y poner el cuero, no solo el pico”.

“Hay dirigentes que son rápidos con el pico, pero la política no se defiende solamente en un discurso, los proyectos políticos se defienden construyendo dignidad para la gente”, esgrimió y aseguró no tener interés en ser candidato.

El ex intendente aseguró que en Rawson hay cosas que no le están gustando a la gente, “hay que cambiar el rumbo o los cambian a ellos”, aseguró y dijo, “uno puede colaborar y poner todo de sí, pero los que tiene que hacer ese cargo de ese departamento son los que vienen gobernando hace 12 años, que pertenece al giojismo fundamentalmente”.

Ibarra dijo sentir "pena" por lo sucedido en Rawson, "si vos haces mucho discurso pero no levantas la basura, no cambias el foco y las plazas son un desastre lo que logras es alejarte de la gente". "Yo tengo mucho respeto y me parece una buena persona el intendente García, desde la política me parece que hay decisiones que hay que empezar a tomar”, finalizó.