"La responsabilidad de la tercera ola va a ser más de la ciudadanía que de la variante que la genere"

La situación epidemiológica de la provincia es favorable desde hace algunos meses con una caída importante de casos. Sin embargo no dejan de ser preocupantes las últimas noticias de reportes de ocho casos de variante Delta en San Juan, ni el arribo de la nueva mutación Ómicron a la cercana provincia de San Luis. En una entrevista con el equipo de Paren las Rotativas, Raúl Vallejo, Jefe de Bioquímica del Ministerio de Salud, habló sobre los nuevos casos y los nuevos desafíos que presenta la nueva mutación para la salud pública.

“Ómicron es una cosa más para preocuparse a nivel mundial, porque es una variante con características propias que tiene más de 30 mutaciones en su núcleo cápside”, explicó el bioquímico. Dijo que la nueva cepa modifica la síntesis de las proteínas que construyen los tejidos de los órganos vitales y además crean los anticuerpos lo que podría representar un “salto inmunitario” frente a los anticuerpos naturales o adquiridos mediante la vacuna.

Por el momento lo que hacían las variantes era modificar la estructura de DNA de las células humanas para que dejaran de fabricar proteínas y se musitara a fabricar nuevos virus. Estos en algún momento eclosionaban, infectaban al organismo y producían los malos cuadros o salían al exterior e infectaban a otras personas. Ómicron se comporta diferente.

Pese a esto, no dejó de preocuparse por los casos recientes de Delta registrados en la provincia que suman ocho con los que se informaron en la mañana de hoy por parte del Instituto Malbán. “La predominancia de Delta es una situación que se puede dar en San Juan. El análisis que se hace es que de las más de 200 muestras que hemos enviado de las cuales nos han respondido 180, en este momento predomina gamma y landa, la originaria de manaos y la del altiplano”, informó Vallejo.

En relación con esto dijo que estas variantes que se encuentran en mayor porcentaje en la provincia fueron desplazando a la cepa original, cosa que es muy posible que también suceda con Delta, situación que se está reflejando a nivel país ya que esta es más infectiva.

“Hasta ahora están asegurando que no pasamos a un estadio grave con los esquemas completos de vacunación, ya sean mono dosis, dos dosis con refuerzo y los monitores en los tiempo y en la forma indicada", expresó.

El mundo científico busca que la pandemia, que esta en todos los lugares del mundo con una importante cantidad de casos pase a ser una endemia. “Como es un virus respiratorio, como la gripe y el resfrió. Habrá nuevos casos todos los años y nuevas dosis de las vacunas existentes con algunas modificaciones de las cepas que están circulando para seguir protegiendo a los individuos”, vaticinó.

En ese aspecto señaló que “lo que tenemos que evitar es que esto se trasforme en una enfermedad grave y contagiosa para los no vacunados, que no se pusieron ninguna dosis o que no completaron los esquemas”, y agregó que a diferencia de los países en los que se generan las nuevas variantes Argentina tiene vacunas para colocar, “hoy hay vacuna, pero está faltando los bracitos para que completemos los esquemas".

“Probablemente vamos a tener tercera ola o cuarta como le quieran llamar los científicos a nivel mundial y la responsabilidad va a ser más ciudadana que la variante que la genere”, finalizó el especialista.