Escobar: 'Me gustaría ayudar a Uñac para que llegue al sillón de Rivadavia'

"Me gustaría ayudar a Uñac para que llegue al sillón de Rivadavia", aseguró el ex gobernador Jorge Escobar durante la primera emisión del programa Paren las Rotativas en este año 2021. En ese sentido el ex mandatario tuvo muchas palabras de elogio sobre la gestión gubernamental del actual jefe de Estado provincial.

El antiguo mandatario que gobernó la provincia durante los ’90 se animó a aventurarse en el futuro y expresó que ve a Sergio Uñac como 'un tipo potable' para ser candidato presidencial. “Yo creo que hay que estar en la escena nacional para poder discutir temas bien importantes y creo que Uñac lo está haciendo desde la gobernación”, agregó.

Al mismo tiempo expresó que el actual Gobernador se está posicionando muy bien en la escena nacional. “Creo que debería empezar a armar un equipo político importante para lograr ser presidente. Además creo que para ser presidente, si quiere visitar las demás provincias haciendo campaña, deberá tener un jefe de Gabinete en la provincia que ayude a coordinar todo porque si no los sanjuaninos lo pueden ver de una forma complicada”, aseguró.

Luego aseveró que en algún momento charló sobre esta posibilidad con el Sergio Uñac. “Yo le dije que si él tiene el anhelo de llegar, yo lo voy a acompañar donde sea. Pero creo que sería un orgullo que un sanjuanino llegue al sillón de Rivadavia”, amplió.

“Soy de los que piensan que Uñac está en el momento justo en cuanto a la edad. Es un hombre que supo proyectarse a nivel nacional, es muy equilibrado y audaz. Creo que en algún momento debería ponerse a comandar el grupo de gobernadores para llegar a donde quiera llegar”, manifestó Escobar.

Además Escobar se refirió al momento de la provincia, y aseguró que está bastante equilibrada. En ese sentido destacó el orden que hay en el territorio sanjuanino. “Uñac está gobernando con apenas 50 años. Tuve la oportunidad de conversar con él y le dije no te podes dar el lujo de fracasar. Creo este es el turno de los 40 y 50 años, es esta generación y el turno de aquellos que tienen más fuerza”, concluyó.