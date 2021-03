Dos referentes políticas desmenuzaron el feminismo en San Juan

Tras las pintadas realizadas en la Iglesia Catedral y el CAVIG durante la marcha del 8 de marzo, dos referentes políticas de San Juan hablaron sobre la "radicalización del feminismo" en Paren las Rotativas. Nancy Avelín, de Cruzada Renovadora, opinó que "la radicalización del feminismo creo que no es buena"; mientras que su contraparte Marita Benavente del PJ manifestó que "no queremos un mundo feminizado, queremos igualdad".

Avelín apuntó que "hay un deterioro de la sociedad, este enfrentamiento no es bueno. El hombre y la mujer deben ser un complemento, en todos los ámbitos". "Hay que luchar por la igualdad porque vemos una desprotección en el tema laboral, en lo previsional, en la política incluso", puntualizó. Sobre esto último, Nancy explicó que "al momento de la definición de las candidaturas no se les permite a las mujeres el acceso".

Por su parte, Benavente agregó que "no queremos un mundo donde el varón no tenga nada que hacer, queremos un lugar de igualdad de oportunidades. Sobre todo no violencia hacia la mujer, no solamente en lo físico sino también en lo político". Sobre el feminismo radicalizado, la referente enfatizó que "las nuevas condiciones de vida se dan con dolor, disputa y sufrimiento. Las conquistas de nuestros derechos son explosivas, irreverentes y dolorosas".