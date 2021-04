Víctima de Uñates: 'tengo miedo de encontrarme nuevamente con el'

María del Valle Sirena, ex pareja del empresario golpeador, Diego Uñates.

María del Valle Sirena, víctima de violencia de género por su expareja, el empresario Diego Uñates, tiene mucha bronca. No lo puede creer. Nuevamente deberá juntar fuerzas y someterse a todo un proceso desgastante buscando que su agresor no salga en libertad. Algo que puede ocurrir el 10 de mayo, por el ‘descuido’ del juez.

Cabe recordar, que el juez Alberto Caballero dictó sentencia por lo que debía dar los fundamentos del fallo dentro de los cinco días hábiles y lo hizo en diez. La defensa del agresor, que actualmente está preso en el Penal de Chimbas, aprovechó esta situación, apeló el fallo y logró que la máxima autoridad resuelva que el juicio se realice nuevamente, dejando sin efecto la condena impuesta.

‘Cuando el abogado nos contó lo que había pasado nos quedamos atónitos con mis hijos, estábamos empezando el cumpleaños de uno de ellos y fue tristísimo, no parábamos de llorar. Esto no puede ser real, esto solo pasa en las novelas’, expresó con miedo la mujer.

La víctima de violencia de genero contó que cuando se enteró de la posible futura libertad de su ex pareja, casi pierde las esperanzas y pensó en abandonar todo, pero pensó en sus hijos. De todos modos, María del Valle relató que vivir el mismo calvario será muy desgastante desde los psicológico, por el tener que revivir todo, desde lo física, por la energía que demanda, y desde lo económico también, ya que está terriblemente endeudada por el primer juicio.

‘Tengo miedo de encontrarme nuevamente con él. De solo pensar que lo voy a tener que ver nuevamente en el debate tiemblo del miedo, mi familia tiene miedo’, manifestó la víctima de agresión. También contó que le genera mucho pánico que Uñates no piensa como ella y sus hijos, ya que el violento empresario de la noche no se arrepiente de ninguna de sus acciones pasadas.

En este sentido, María del Valle contó que Diego Uñates sigue luchando desde adentro del Penal por tener la patria potestad de los hijos, que en la actualidad tienen 12 y 13 años y que vieron, desde muy chicos como su padre le pegaba a su mamá. ‘Mientras el siga luchado por tener la patria potestad, quiere decir que tiene ganas de vengarse’, aseguró.

La víctima del ex empresario golpeador señaló que se siente maltratada por la justicia, sobre todo con el juez de la causa. ‘De la justicia no sabes que pensar, uno cree que no va a pasar y termina pasando’.

‘No sirve de nada toda la intervención del Estado, si después el juez comete estos errores. Creo que fue un error, pienso que esta persona no está al tanto de lo que nosotros hacemos, pero el abogado defensor si, y por eso actuó’, destacó.

Por último, María del Valle contó que está decidida a vivir todo el calvario nuevamente. ‘Esto no puede quedar impugne, porque le das más poder para hacerlo nuevamente’. A su vez, la víctima de violencia de género manifestó que al enterarse de que Uñates puede recuperar su libertad se volvió a abrir un libro que creyeron habían terminado.