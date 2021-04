Abogado defensor de la IVE: 'No hay padre hasta que no haya niño nacido'

La discusión legal sobre un caso con repercusión nacional llegó a la mesa de Paren las Rotativas. El martes, el abogado Renaldo Bedini, a favor de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la defensa del padre que quiere evitar el aborto de su esposa, Martín Zuleta, debatieron sobre los términos legales del caso de Franco y su cónyuge.

En primer lugar, Zuleta puso en contexto a la mesa, comentando sobre la actualidad del caso. El letrado contó que pusieron una medida cautelar para preservar el derecho del niño por nacer y los derechos de Franco, al que aseguró que es el padre y tiene derecho del niño que viene en camino en el vientre de su pareja, por ser ellos cónyuges.

Seguidamente, la defensa planteó la necesidad de un debate de fondo sobre el caso de su defendido y su esposa. También aseguró que la ley de aborto choca contra la Constitución Nacional, y rompe contra la armonía que existe en los derechos de la familia.

Por su parte, Bedini contrargumento que se está confundiendo los derechos que tiene una persona a partir de la paternidad. ‘En este caso lo que se está discutiendo no es el derecho de una persona a su paternidad, sino cual es la acción del Estado en la protección de una vida intrauterina. No estamos hablando del interés del padre, estamos hablando de interés general que tiene el Estado de proteger a las personas, nunca entra el juego el padre, no hay padre hasta que no haya niño nacido’, expresó firmemente.

Zuleta atacó el punto de Bedini señalando que, desde el punto de vista jurídico, en la Argentina la vida comienza desde la concepción. ‘Desde que hay vida hay persona, desde que hay persona hay sujeto de derecho, y un sujeto de derecho la ley pone a su disposición sus presentantes legales, que son los padres’, manifestó.

‘Es una incoherencia total interpretar que el padre no tiene derechos, pero si obligaciones sobre la vida de su hijo’, agregó luego el abogado de Franco.

El abogado a favor de la IVE evitó contestar y atacar sobre los derechos del hombre y fue por el camino de que el caso, que fue noticia nacional, no es inédito. ‘El derecho al cuerpo gestante, no habilita al padre a tener derechos’, expresó.