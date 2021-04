Los jugosos sueldos del directorio del EPRE triplican a los de otras provincias

El consumo de energía en San Juan está atado a dos realidades bien distintas. La primera es la de los usuarios, los que por lo generalmente expresan ‘no me alcanza para pagar la luz’. La otra, es la de los que dirigen la empresa que provee energía a la provincia.

En marzo, el directorio del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), se aumentó el sueldo y ahora sus haberes mensuales triplican a la de otras provincias. Estos datos, fueron aportados el martes en el paso por Paren las Rotativas, del diputado nacional, Walberto Allende, quien contó que se enteró por los propios empleados de la firma privada, quienes estaban molestos por la actitud de la plana mayor.

En el mes de marzo, el Vicepresidente se incrementó 110 mil pesos el sueldo, el Vocal de apellido Ferrero 182 mil y el Gerente General 130 mil. En porcentajes, sería alrededor del 20% para el primero, casi el 42% para el segundo y el 67% para el último de los mandamases de la firma.

Pasando en limpio, el Vicepresidente desde marzo pasó a cobrar 615 mil pesos, el Vocal 570 mil, mientras que el Gerente General 331 mil. ‘Yo presente un pedido de informe como usuario del servicio, y todavía no me han respondido, me pareció que era totalmente fuera de lugar’, manifestó Allende.

Luego el legislador nacional señaló que en otras provincias, los pares del directorio del EPRE. (Es decir los que están al frente de la empresa que se encarga de brindar el servicio de luz eléctrica), mensualmente perciben un sueldo tres veces menor. Para ejemplificar, el diputado trajo el caso de la empresa pública EPEC de Córdoba, que tiene ocho veces más suministros que San Juan, y no supera a los 200 mil pesos.