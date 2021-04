Orly Terranova: ‘Acá lo lamentable es que una vida se perdió’

Orly Terranova se expresó el lunes sobre la muerte del Wey Zapata a través de su cuenta de Instagram, y en el extenso mensaje señaló que terminó siendo un pésimo ejemplo y que era evitable. Las palabras del experimentado piloto de Rally no cayeron bien, sobre todo en algunos jóvenes pilotos, que interpretaron que estaba atacando al fallecido corredor.

Este martes, el mendocino pasó por Paren las Rotativas y aclaró que su mensaje se interpretó mal y que sostiene lo que publicó. Ahondando más en el tema, expresó: ‘acá lo lamentable es que una vida se perdió’. Acto seguido, opinó que a un chico como el, que tenía mucha energía, se le podría haber dado otro lugar, y así acompañarlo en su recuperación desde un lugar diferente.

‘No puedo atacar a una persona que falleció’, manifestó Terranova. Asimismo, señaló que a los deportistas que tienen una situación de estrés por estas situaciones límites, lo ideal siempre es acompañarlos, ya que después las cosas pueden salir mal, como lo fue el caso del sanjuanino. ’La gente dice que es su legado y no, el Wey quería vivir’, sentenció.

El experimentado piloto señaló que el mismo acompañó a muchos pilotos amigos que pasaron por situaciones similares y que en los primeros meses le decían que se querían matar. Luego, Terranoba aseguró que el motocross es la disciplina más riesgosa del motociclismo y que sin brazo es muy difícil practicarlo.

‘Está mal usar a los chicos que tienen una discapacidad para que sean ejemplo de residencia, da un mal mensaje’, expresó Orly. Marcando un contrapunto, el mendocino indicó que las empresas internacionales que se dedican al motocross antes de alentarlos a continuar compitiendo, los acompañan y les dan trabajo en otras áreas.

‘Cuando tenes un chico con ese talento, hay que cuidarlo porque el motocross es un deporte peligroso, a ese nivel dar esa ventaja es muy grande. El 50% tiene que ver las manos’, expresó certero Terranova.

Por último, el piloto de Rally y empresario volvió a remarcar que la intención de su mensaje no es ir contra el Wey, al quien calificó como una víctima de todo lo ocurrido, dejando entender que las autoridades pertinentes no lo acompañaron como era debido. ‘En mi teléfono tenía una gran cantidad de mensajes que me daban la razón. Eran de pilotos experimentados que saben lo que es el motocross’, sentenció.