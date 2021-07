Alejandra Venerando: ‘La vacuna hizo que yo no llegara al área crítica’

Luego de casi dos semanas de retomar sus funciones públicas, post contagio de Covid 19, Alejandra Venerando pasó por Paren las Rotativas y tocó varios temas vinculados a la situación sanitaria de San Juan. A la hora de hablar de su caso puntual de lucha contra la pandemia que la tuvo unos días internada en el Hospital Español, la Ministra de Salud, aseguró que ‘la vacuna hizo que yo no llegara al área crítica’.

La titular de la cartera sanitaria afirmó en la entrevista que de no haberse vacunado, hubiera tenido que pasar a estar conectada a un respirador para lograr recuperarse. El hecho de haber recibido las dos dosis de Sputnik V, por ser personal médico, aliviano su cuadro. ‘La vacunación tiene un porcentaje de prevención y esto créanme fue muy importante’, expresó.

Siguiendo con su defensa y concientización de la vacuna, Venerando recordó que antes de la llegada de las dosis, la única forma de evitar los contagios era el respeto de las medidas sanitarias universales. ‘Hoy tenemos vacunas’, acotó.

Esta última acotación hizo que fuese consultada sobre la gran cantidad de sanjuaninos que, a pesar de pertenecer a algún grupo habilitado, aun no se inoculó. Ante esta situación la ministra confesó que está sorprendida porque ‘al comienzo de la Campaña de Vacunación muchos se quejaban de que nos les tocaría nunca, y ahora que pueden no se vacunan’, luego añadió con ánimos de concientizar, ‘Estamos perdiendo una oportunidad, no estamos hablando de algo individual, sino de algo colectivo’.

Para Venerando no hace falta una campaña de concientización para llamar a los sanjuaninos a vacunarse, puesto que este fenómeno de negación a inocularse contra el coronavirus es mundial. ‘En otros países ofrecen hasta dinero para que se vacunen’. Cabe recalcar, que la provincia actualmente cuenta con 24 centros de vacunación, y que este miércoles se inauguró un nuevo Autovac, el cual está ubicado en Chimbas. ‘Tenemos que llegar al 70% de la población vacunada y vamos por el 30%’, resaltó la funcionaria.

Sobre la preocupante cifra de edad de internados en terapia intensiva en la provincia, que actualmente va de 40 a 46, la titular de la cartera sanitaria señaló, que esto se debe a que las personas de este rango etario son las que más circulan y asisten a reuniones sociales que actualmente están prohibidas. A esto hay que sumarle que los mayores de 60 en adelante, en su mayoría, ya fue vacunada en San Juan.

Por último, Venerando se refirió a posibilidad de que el gobierno de la provincia adquiera dosis contara el coronavirus. ‘San Juan hace todo lo posible, pero es muy difícil adquirir vacunas’, aseguró. Luego aclaró que la decisión del Gobernador fue comprar, y que todavía se está negociando con laboratorios, pero que se vuelve complicado, puesto que los fabricantes siguen sin confiar mucho en las provincias y solo negocian con las Naciones.