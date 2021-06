El último fin de semana, desbarataron 9 clandestinas en la provincia

El pasado fin de semana rigió en toda la Argentina un nuevo y corto confinamiento estricto, al que San Juan se adhirió. Como en ciertos sectores se incrementaron los controles policiales en números y o estricto, la Policía desbarató nueve fiestas clandestinas entre el sábado y el domingo. Los datos fueron brindados por Abel Hernández, el subsecretario de Seguridad de la provincia, el pasado martes en Paren las Rotativas.

Según comentó el ex comisario, de las personas que detuvieron en los distintos controles, en su mayoría los encontraron conduciendo perfectamente, pero el grupo minúsculo que no cumplió, lo hizo por no colocarse el barbijo de manera óptima, o ni si quiera llevarlo puesto. Además, entrevistaron a personas con el grado de alcohol por encima de lo permitido circulando en autos y motos. ‘Esto nos hace suponer que vienen de fiestas clandestinas a las que no alcanzamos a desbaratar. También pueden venir de juntadas con amigos, las cuales tampoco están permitidas’, expresó.

‘En provincias vecinas por fin de semana, están desbaratante 350 fiestas, entre denuncias y trabajo de prevención de Policía, nosotros detectamos nueve, con poca gente, la mayor con 30 personas, no deja de ser peligroso porque denota relajamiento de la gente y representa un foco de contagio grande’, expresó.