Kuchen: ‘Tengo algunas críticas a Nasisi, pero no creo que sea el momento’

A menos de dos días para que se celebren las elecciones en la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ), y en plena veda, el invitado de Paren Las Rotativas fue el ex rector, Benjamín Kuchen, quien habló de todo en la entrevista, pero fundamentalmente de su sucesor en el máximo cargo de la universidad. ‘Con Nasisi hemos competido, tengo algunas críticas, pero no creo que sea el momento’, expresó.

El también ex decano de Ingeniería no quiso explayarse sobre su concepto para con el actual rector, por considerar que no es el momento, con los comicios encima, a realizarse el 10 de junio. Sin embargo, Kuchen aceptó que tiene críticas a la gestión de Nasisi.

Consultado sobre la sentencia del actual rector en el jucio por la muerte del estudiante Fernando Reinoso, el ex político universitario aseguró que fue un accidente, pero evitó dar mayores precisiones manifestando: ‘no soy juez, ni fiscal’. Además, sobre el dolor de la familia y todo el tiempo que pasó para que se juzgara el hecho, expresó que fue 'el hecho más lamentable que sucedió en su gestión', pero que 'nadie nunca buscó que pasara'.

Kuchen se refirió a sus diez años de su gestión, y en particular a aquella cuota pendiente con la que dejó el máximo puesto. 'En 10 años no pude lograr una carrera académica en la universidad, ser evaluado duele', expresó, e inmediatamente aseguró que todos los docentes universitarios deberían ser evaluados.

El ex rector continuó reforzando su argumento sobre las evaluaciones al cuerpo docente señalando que los investigadores del Conicet son sistemáticamente evaluados. ‘La evaluación es una valoración para saber que tan bien hace las cosas’, manifestó.

A Kuchen le consultaron sobre su candidato favorito de los cinco, a lo que respondió que no tiene plenamente a un candidato, pero valoró la cantidad de los que luchan por ser rector, afirmando que es sano para la vida de la UNSJ, puesto que profundiza la democracia.

‘Está claro que habrá segunda vuelta’, sostuvo el ex rector, conocedor de la política universitaria. Kuchen señaló que la elección en la previa viene reñida. Sobre si irá a votar, el ingeniero contó que como egresado no se inscribió para emitir su voto, pero se mostró desganado de acercase a votar, en caso de poder hacerlo.