Romina Rosas sobre las pintadas violentas: “No ha sido una cuestión al azar, ha sido planificada”

Luego de que el pasado lunes, Romina Rosas, intendenta de Caucete denunciara por redes sociales un conjunto de pintadas violentas dirigidas hacia su persona, pasó por los estudios de Canal 13, y en Paren las Rotativas habló sobre lo sucedido.

Al respecto, se mostró preocupada por esto ataque y expresó, “no ha sido una cuestión al azar, ha sido planificada, este tipo de reacciones generan mayor dolor. A ninguna mujer le gura que de manera gratis la insulten públicamente y menos en carteles que son públicos y que cuidamos tanto desde el municipio porque es nuestra tarea preservar cada uno de esos viene que son de todos los cauceteros”.

Sin embargo, señalo que este tipo de acciones no representa a los cauceteros, “hay que tener en cuenta que no son todos los cauceteros, el que ha realizado este acto no es una anti Romina Rosas, es un anti Caucete, pone al departamento en un lugar que no queremos", dijo y agregó, “los cauceteros han elegido una mujer y esto tiene que ver con un progreso de la comunidad, y un progreso de la sociedad en función del rol que la mujer tiene en la comunidad”.

Agradeció el apoyo recibido por los distintos sectores de la comunidad más allá de las fronteras del departamento y de su condición de mujer. “Yo creo que lejos de victimizarnos las mujeres buscamos sentar la base para que estas cuestiones no vuelvan a suceder. Estas pueden ser situaciones que hagan que las mujeres no quieran participar en política o en lugares de decisión”, dijo y declaró, “esto demuestra que hay sectores que se manejan en el rubro de la vieja política, hay que ir desterrando estas prácticas que han sido parte de la historia de Caucete”.

Por último recordó que actos como éste eran comunes al inicio de su carrera política, “he pasado por varias situaciones desde mis inicios como concejal, desde seguimientos de vehículos desconocidos, piedras en mi casa, esto es parte de un escenario que los cauceteros quieren deja atrás”.