Abel Hernández aseguró que los festejos de primavera se realizaron en "paz " y "armonía"

El Día del Estudiante y de la Primavera se festejó con todo durante la tarde de este martes 21 de septiembre en el Autódromo Villicum. La fiesta más popular y ansiada de Argentina se realizó bajo nuevos parámetros sanitarios y una tasa de contagios en picada. En ese marco cerca de 3500 jóvenes disfrutaron de las distintas actividades en orden y sin muchos sobresaltos.

En relación a esto, el móvil de Canal 13 dialogó con el subsecretario de seguridad Abel Hernández, quien sostuvo que el evento se realizó con una total “paz y armonía”. En este sentido, contrasto lo que ocurría el 21 de septiembre del pasado 2020, “a esta hora ya teníamos algunas dependencias colapsadas con jóvenes excedidos en alcohol y otras sustancias que motivaban la intervención policial”, aseguró el funcionario.

Hasta el momento solo contó con algunas demoras en el Parque de Mayo, “los parques de Capital, de Rivadavia, de Rawson y de Chimbas están llenos, hay un movimiento importante con alguno que otro evento pero por el momento con normalidad”.

En esta ocasión destacó, “acá en el Villicum, por el momento no ha habido ningún tipo de incidente, ni ha habido que intervenir a través de las fuerzas de seguridad”. Según informó Hernández, en el lugar se apostaron 150 efectivos de seguridad entre policías de tránsito y quienes hacen seguridad e general.

También es usual que para cada festejo de primavera, jóvenes alquilen cabañas y casa particulares, situación que se repite en esta oportunidad. “En los departamentos tenemos muchas casas quintas y de fin de semana alquiladas en las que hay grupos de jóvenes festejando de manera sana y ordenada”, sin embargo no dejo de preocuparse por esos casos, “no podemos llegar en forma directa a controlar lo que ocurre en estos lugares, hemos estado en el Médano, en Zonda, en Albardón y hay muchas casas alquiladas por el día de hoy, por el momento se está llevando a cabo con normalidad ese festejo, pero no deja de preocuparse”.

Por ultimo expresó que este operativo que comenzó ayer por la tarde termina cuando ya no haya nadie circulando en la calle, que por lo general es cerca de las 2 de la mañana.