Hugo Ramírez: ‘Mauricio Macri siempre me pregunta por San Juan’

El pasado martes, en un nuevo programa de Paren las Rotativas por Canal 13, Hugo Ramírez del PRO disidente contó que se mantiene en contacto permanentemente con Mauricio Macri, y que siempre le pregunta por San Juan. El histórico dirigente del partido amarillo ahora tiene actualidad en Consenso Ischigualasto.

Luego de declarar que con las actuales autoridades locales no comparte muchas cosas, aseguró que no renunció, simplemente buscó otro camino. ‘Sigo siendo macrista’, expresó. El histórico dirigente sanjuanino comentó que no solo habla con el ex presidente, sino con la gente que día a día lo acompaña.

‘Antes de que se fuera a España charle con Mauricio, me pregunta siempre por San Juan, yo le cuento que no tengo más nada que contarle’, contó Ramírez. Luego, se manifestó sobre el caso Martinazzo, señalando que ‘fue muy feo, no está resuelto, no le hizo bien a nadie’, dijo.

Además, de las repercusiones del conflicto que movilizó a la estructura PRO en la provincia, el dirigente reveló que ‘Patricia Bullrich habló de intervenir el partido en San Juan’. Sin embargo, luego señaló que la dirigente nacional respetó lo institucional, porque dejo que hubiera elecciones internas, en las cuales ganó Enzo Cornejo.

Por último, Ramírez aseguró que en ningún momento fue irrespetuoso con los miembros del partido y que se sumó a Consenso Ischigualasto porque le pareció bien. ‘No me quería quedar en la casa sin hacer nada’, aseguró.