Testimonio: estuvo al borde de la muerte tras ser intubado por Covid 19 y se recuperó

En los últimos días, y de la mano de habilitaciones poco escalonadas, la baja de contagios y el avance de la vacunación contra el Covid 19, muchas voces se escucharon en la Argentina afirmando que 'la pandemia se está pasando'. Sin embargo, testimonios de pacientes que hace varios meses sufrieron al virus en carne propia, hacen volver a cualquiera en sí, para darse cuenta que la amenaza mundial no está derrotada. Uno de esas historias es la de Martín Balmaceda, un sanjuanino que todavía se recupera, luego de estar un mes internado, y llegar hasta depender de una traqueotomía para contar la historia.

El pasado martes en Paren las Rotativas, el todavía paciente, por estar en recuperación contó cómo fue darle lucha al coronavirus desde el área crítica de un hospital. Emoción no le faltó al hombre. Sentado en la comodidad de su hogar, empezó con su relato: ‘Me intubaron el 2 de julio, pero unos días previos ya no recuerdo nada’.

La estadía en el centro de salud no fue nada amable para Martín y su familia, que la sufrió desde casa, cuando el luchaba en una cama de hospital. El 15 de julio le realizaron una traqueotomía, a la que necesitó tres semanas. ‘Yo me desperté y ya me vi con la traqueotomía, fue todo un duro golpe’, comentó al borde del llanto.

Hasta ese momento, Martín no hablaba, por la traqueotomía le habían tapado el hueco necesario para realizarla en un principio. ‘Trataba de comunicarme, pero no podía, me molestaba porque no me entendían, pero a la vez entendía cuál era la situación. Intenté escribir, pero dibujaba dos letras y mi mano se iba para cualquier lado’, rememoró.

Una tarde, los médicos le propusieron hacer una prueba, y el paciente aceptó. Entonces le taparon y por fin pudio esbozar un hilo de voz. ‘Era una voz moribunda, pero hablé, volví a hablar’, expresó feliz al recordar el momento. Sin embargo, al contar el siguiente recuerdo, hizo un largo silencio, y cuando retomó el relato lo hizo con una emoción notablemente palpable. Los ojos rojos, las lágrimas que empezaban a brotarle, y contó que la psicóloga le dijo de hacer una video llamada a su familia para comunicarle las buenas nuevas. ‘Ese fue uno de los momentos más lindos de mi vida, mi esposa y mis hijos estaban en mi casa y pudimos charlar por primera vez en mucho tiempo’.

Ante la emoción de su marido, la esposa tomó la palabra. ‘Volvimos a la vida. A mi particularmente me afectó más esto que una gran enfermedad que tuve el 2020. Me afectó psicológicamente, emocionalmente, físicamente. Si bien nunca estuve sola, me sentía así, porque todo el peso caía en mi’, manifestó.

La mujer recordó con lágrimas en los ojos esos duros momentos. ‘Era estar pegada al teléfono, sonaba el celular, y no sabías que venía del otro lado, y yo era que tenía que trasmitirles a mis hijos, a su madre y sus hermanos, las novedades’, expresó.

Toda la familia de Martín estaba pendiente de su actualidad, de su recuperación. Un día llegó el momento de volver a casa, para continuar recuperándose en su hogar. En la actualidad, el sanjuanino que le ganó la batalla al Covid 19 expresó ‘nos hacemos demasiado problema por tonteras, y lo único importantes es lo que tenemos al lado, que es la familia, los amigos. Entras a valorar de todo, porque la primera vez que me pararon en la cama entre tres, yo me decía no voy a volver a caminar más en mi vida. Entre con casi 100 kilos y salí con 70’, comentó emocionado Martín sabiendo que los días grises vividos en el hospital por el virus ya son parte del pasado, pero que debe cuidarse, para que su presente y futuro no lo encuentren lejos de su familia de nuevo. Él puede asegurar como nadie, que la pandemia todavía no paso.