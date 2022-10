José Martinazzo: ‘En un mundial también juegan la dirigencia y la gente’

‘Es muy fácil decir campeón del mundo, pero es muy difícil lograrlo. Es un sacrificio enorme para un jugador el que se hace para disputar un mundial’, dijo de movida José Martinazo en su visita a Paren las Rotativas. El campeón del mundo con la Selección Argentina se mostró confiado de cara al próximo Mundial de Hockey Sobre Patines que se disputará en San Juan desde el 4 de octubre al 13 de noviembre.

Uno de los hombres con los apellidos más ilustres de la disciplina tan querida en la provincia aseguró que los planteles de las tres categorías están sobrados de experiencia e ilusión para obtener el mejor resultado posible en esta cita mundialista.

Aun así, afirmó que la dirigencia tiene que estar atenta siempre, puesto que sus pares europeos siempre quieren llevarse la copa a su casa. Acto seguido afirmó que ‘En un mundial también juegan la dirigencia y la gente’.

Acerca de esta declaración explicó que ‘En San Juan vas a jugar el primer partido y tenes el estadio lleno. Lo dice todo el que se hayan agotado ya las entradas’, para destacar el apoyo que sabe tendrán los combinados nacionales a lo largo de la competencia.

‘No tuve oportunidad de jugar un mundial en mi país, pero si como director técnico en 2011 y sabes que te está mirando muchísima gente. En España, en el último mundial que se jugó en Barcelona la gente no llenaba el estadio. Eso solo ocurrió en la final’, contó para retratar las diferencias a la hora de alentar de los europeos de los argentinos, sobre todo de los sanjuaninos.

Para el ex técnico del seleccionado, que afirma que en Barcelona 2019 a la Albiceleste se le escapó esa final increíblemente, señaló que esa clase de partidos se luchan, se ganan antes que jugarlos.

También se animó a hablar como entrenador, y ponerse así en la piel de José ‘El Negro’ Páez, quien será el encargado de dirigir a la Selección Senior Mayor. ‘El entrenador tiene que ver todos los aspectos aparte del físico, lo técnico y táctico. Tiene que ver la cabeza, porque algunos son muy buenos, pero se ponen la celeste y blanca y no lo hacen tan bien’ dijo el hombre que debutó en la Albiceleste a los 17 años .

El campeón del mundo aseguró que se sufre más como técnico que como jugador. ‘Como jugador descargas la adrenalina en el campo de juego, pero dirigiendo no tenes como descargarte. Lo sufrís mucho más porque se te nublan mucho más las ideas. Más allá de la experiencia que te va dando el tiempo, a veces haces un cambio que a los dos minutos te das cuenta que te equivocaste’, confesó.

A Martinazzo no le gusta la forma en la que se juega el hockey en el mundo. ‘Antes íbamos a 80 kilómetros por hora, pero la técnica del jugador era muy superior. Hoy en día van a 100 kilómetro por hora, pero perdieron la habilidad. Los habilidosos no existen más, ahora ves más atletas que piensan más en correr, por eso me gusta el hockey de antes’, reveló.

‘Vamos a ser campeones del mundo, porque está la ilusión de todos los chicos de consagrarse en San Juan’

‘Tenemos muy buen equipo con Platero, Ordoñez, Pablo Álvarez’, aseguró el campeón del mundo. Luego afirmó que a los planteles de las tres categorías argentinas no le va a temblar el pulso el hecho de jugar con la gente a su favor dada la experiencia de años en Europa de muchos de ellos y los mundiales encima.

Por otro lado, aseguró que el problema que tiene las selecciones albicelestes siempre es el mismo. Que desde los clubes de Europa los liberan recién faltando 20 días para el comienzo del mundial. En ese sentido, el ex técnico del seleccionado señaló que esto muchas veces es buscado por las federaciones europeas para sacar ventaja, puesto que los combinados de esos países llevan un año entrenándose juntos, lo cual es una ventaja grande con los jugadores y jugadoras argentinas.

Para Martinazzo el equipo que tiene chances serias de ser la sorpresa de la cita mundialista en el senior masculino es Suiza. ‘Estan levantando mucho el nivel, junto con Francia están apostando al hockey nuevamente’.

De todos modos, el hombre que respira hockey aseguró que la figura del mundial será Argentina, del cual confesó tenerle toda la confianza en el torneo. ‘Vamos a ser campeones del mundo, y aunque a las chicas no las he podido seguir tenemos la mejor jugadora del mundo. La Sub 19 y la mayor estoy seguro de que somos campeones del mundo. Apuesto lo que quieran, porque está la ilusión de todos los chicos de salir campeones en San Juan’, sentenció confiado el campeón del mundo, y toda una autoridad para hablar del tema.