Glenda, la iglesiana que estuvo presa 2 años por un crimen que no cometió

Glenda Aciar estuvo presa durante más de 2 años porque su pareja, Luis Montaño, descubrió que tenía un amante y lo mató. Ella, víctima de violencia de género, fue procesada por el homicidio agravado por alevosía junto con Montaño, aunque no tuvo nada que ver con el crimen. Tras 2 años, el pasado 4 de octubre, el juez Peñafort dictó el sobreseimiento y finalmente recuperó su libertad. Este martes pasó por el programa Paren las Rotativas y contó la pesadilla que le tocó vivir en estos años.

'Estuve presa injustamente, después de 2 años me escuchó la justicia, terminó la pesadilla pero por otra parte llegan los recuerdos y es bastante complicado, trato de no recordar para no hacerme daño, en la cárcel fueron momentos complicados, lo más doloroso fue no poder ver a mi hija', comentó Glenda.

La joven se encontraba detenida desde junio de 2020, luego de que saliera a luz una supuesta relación afectiva con la víctima, Rubén 'Merluza' Quiroga. En ese momento, las investigaciones la consideraron una potencial responsable del asesinato. 'Glenda Aciar fue juzgada en un inicio más por ser infiel que por ser culpable de un delito', expresó su abogado Leonardo Miranda.

Tras la salida del Penal, Glenda volvió a Rodeo, su ciudad natal en donde vive toda su familia hubo gente que la recibió muy contenta pero otra que aún la juzga, 'ni siquiera lo pensé, solo dije vuelvo a mi pagos, donde he vivido siempre y todavía hay mucha gente que me juzga, me señala, pero también están los que se pusieron felices porque volví', manifestó.

A los que la siguen culpando Glenda les pidió que no juzguen si no conocen la situación, 'se que es muy difícil que la gente lo vea desde otro punto de vista, porque muchos hablan, pero no saben lo que es estar en el momento y todo lo que yo he vivido y he pasado. Si yo en su momento no hablé, fue por miedo, temor, el daño psicológico que me causó con las agresiones fue muy difícil, uno se cierra y es imposible hablar así sea a una hermana o a una madre', relató Glenda con los ojos llenos de lágrimas.

Cuando todavía la Policía buscaba el cuerpo de Quiroga, Glenda seguía siendo víctima de agresiones y amenazas de Montaño para que no se conociera la verdad, 'él para hacerme daño, para que ningún hombre se me acercara me hizo rapar el pelo, lo tenía hasta la cintura, las amenazas eran tan fuertes que no lo puedo explica', sostuvo.

Glenda afirmó que ahora va a empezar de cero, volver a retomar todo de vuelta, 'tengo mi hija, es mi pilar, por ella y por mi familia nunca bajé los brazos', dijo.

El juez entendió que Glenda era víctima de constantes agresiones por parte de Luis Montaño, su ex pareja y que de haber tenido participación alguna fue porque estuvo obligada por este. Estos fueron los motivos por los que Aciar fue liberada en primer término y luego sobreseída. Con su desvinculación de la causa, Luis Montaño es el único detenido e imputado por el crimen de Quiroga, las pericias indicaron que Quiroga había sido ultimado de un golpe en la cabeza con una barreta y luego su cuerpo fue incinerado.