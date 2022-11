Conti: ‘Con Luis Rueda no hablé nunca, con Graciela sí, ella arrancó conmigo’

Este martes en Paren las Rotativas pasó el líder del Bloquismo Disidente, Enrique Conti quien se expresó sobre su relación con dos de las figuras del partido del cual el salió. ‘Con Luis Rueda no hablé nunca, con Graciela sí, ella arrancó conmigo’, manifestó el experimentado dirigente.

Del actual presidente del Bloquismo solo señaló que nunca lo trató. Sin embargo, el ex intendente de Capital se encargó de dejar en claro que nunca tuvo problemas con él.

En cambio, de Graciela Caselles, quien supo ser parte de su gestión en Capital, en el área de Desarrollo Social, expresó que las cosas están mal, pero que no supo manejar el timón del partido de la estrella cuando se hizo cargo.

‘Cuando empezó me impresionó. Cuando fue directora de Dirección Social lo hizo bien, tuve diálogo con ella. Todo se dio cuando murió don Polo y le tocó manejar el partido. No estaba preparada aún, estaba cruda y no terminó bien’, sostuvo el experimentado dirigente bloquista.

Conti acusó a Caselles de haber sido la responsable de que el Bloquismo se estacionara dentro del Frente de Todos, y que, a partir de esta decisión, para él errada, el partido perdió fuerzas o simplemente se rindió al peronismo. ‘Lo estacionó en el peronismo y después les dieron dos o tres carguitos y así fue perdiendo protagonismo el Bloquismo, que antes le discutía palmo a palmo al Justicialismo’, explicó.

Consulado sobre si será candidato en el 2023, el actual miembro del Tribunal de Cuentas señaló que tal cual habían acordado desde el seno de Juntos por el Cambio, donde está desde hace un tiempo, darán a conocer candidaturas después de que pase el Mundial de Qatar 2022.

Además, señaló que el en este momento tiene un impedimento que no le permitiría ser candidato a nada. En caso de querer competir en los comicios del 2023 tendría que renunciar al Tribunal de Cuentas. ‘Puedo ser candidato a intendente, a diputado, a nada como en el 2019 y solo acompañar, pero todo eso se verá el año que viene. Si todavía no tenemos ni fecha para las elecciones’, sostuvo.