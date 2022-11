Ortiz Andino: ‘Hoy tenemos 12.000 trabajadores en la obra pública’

A menos de un mes de haberse cumplido la sanción de la Ley de Emergencia en la Obra Pública, el ministro Ortiz Andino pasó por Paren las Rotativas para defender el proyecto impulsado por el Ejecutivo. El funcionario aseguró que son conscientes de que el tratamiento fue muy rápido, pero que era la única forma de que la provincia saliera adelante. Además de exponer un dato que retrata la importancia que tiene la obra pública en materia de generación de empleo: ‘Hoy tenemos 12.000 trabajadores en la obra pública’, señaló.

Siguiendo con el tratamiento de la ley indicó que, si no se trataba en ese momento, luego por varios acontecimientos el proyecto se pasaría para el próximo año.

Ortiz Andino contó que cuando se reunió con los diputados que de Juntos por el Cambio y del Bloque Lealtad les planteó lo que a la provincia le iba a afectar el no tener esta ley aprobada. ‘Entiendo las dudas que surgieron a los legisladores y también entiendo que la mayoría eran conscientes de la necesidad de esta ley para San Juan’, manifestó.

Para Ortiz Andino ninguno de los diputados que no acompañó el proyecto lo hizo por especulación política, y no tuvo ganas de perjudicar a la provincia. ‘Las defensas de los legisladores fueron acertadas, y las que no fue porque no expusieron buenos argumentos’, expresó.

El ministro continuó poniendo en valor la obra pública para San Juan manifestando que lo que busca el gobierno es siempre mantener la tasa positiva de desempleo. Luego enumeró una serie de obras que están en marcha y otras que pronto lo estarán y que significarán un avance para la provincia en cuanto a infraestructura: Túnel de Zonda, nueva terminal, Ciudad Judicial y continuidad de los trabajos de la Ruta 40 Sur.

Además, contó que en la actualidad no hay obras que esté llevando a cabo Vialidad Nacional en San Juan. ‘No solo necesitamos nuevas obras, sino el mantenimiento de otras tantas’, señaló.

Acerca del Túnel de Zonda, obra que motivó la visita del Ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro a la provincia a principios de noviembre, Ortiz Andino contó que el miércoles 16 empezarán con algunos trabajos para ver la situación de base.

En detalle, el ministro explicó que los trabajos tendrán el objetivo de verificar que en la zona a trabajar no exista patrimonio. De no presentarse inconveniente alguno la obra empezará con voladuras y aperturas.

En cuanto al tiempo estimado de obra, el Gobierno pretende que sean 15 meses de ejecución, mientras que la empresa señala que tienen planificado 18. ‘Esta obra está siendo inspeccionado por una empresa suiza con experiencia’, contó.

Por último, el ministro contó que esta obra empleará a 300 trabajadores entre trabajos viales y propios del túnel.