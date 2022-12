¿A quién apoyará Patricia Bullrich en San Juan?

Hace bastante tiempo Patricia Bullrich hizo pública sus intenciones de ser candidata a presidenta. A medida que se van acercando el 2023 de elecciones, se van conociendo avances en su armado de estructura a lo largo y ancho del país. En el caso de San Juan, la que lidera la mesa que milita la candidatura de la Presidenta del PRO, es María Eugenia Raverta quien estuvo en Paren las Rotativas contando detalles de cómo está trabajando en la provincia.

Una de las inquietudes del mundo político sanjuanino es saber a quién apoyará como candidato a gobernador de Juntos por el Cambio. En ese sentido, la dirigente del PRO local aseguró que Bullrich no tiene preferencia por ninguno, por lo que no apoyará a ninguno, sino que respetará lo que decida la mesa de Juntos por el Cambio. Es decir, que la importante dirigente de JXC no ‘bendecirá’ en particular a Marcelo Orrego, Fabián Martín, Enzo Cornejo o Eduardo Cáceres.

Hablando sobre el armado de la estructura en la provincia, Raverta contó que esta mesa se ha ido alimentando con distintos sectores, incluso algunos con poca o nula experiencia de militancia. En ese sentido comentó que ya cuentan con personas que vienen del espacio privado y que tienen inquietudes en la política, como así también dirigentes departamentales bloquistas y radicales con los que están trabajando.

Incluso dejó en claro que cuando armaron la mesa de Bullrich en la provincia, convocaron a Marcelo Orrego, Fabián Martín, el presidente del PRO a nivel local, Enzo Cornejo, con quien reconoció diferencias, pero que ninguno de ellos se sumó.

Sobre la figura de Sergio Vallejo, hoy ya decidido candidato a gobernador por el Partido Demócrata, contó que si bien tuvieron conversaciones para que se sumara, distintas causas hicieron que se fueran con Javier Milei.