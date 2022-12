Caso Parisi: a un año de la causa, la víctima aseguró sentir ‘la misma vergüenza’

Si bien las causas por violencia de género en la provincia se resuelven en tan solo días, hay una con la que la Justicia parece no tener voluntad para que eso ocurra. Se trata del caso de Héctor Parisi, el alto funcionario judicial que fue denunciado hace poco más de un año por su ex pareja, por un episodio violento.

Al cumplirse el primer aniversario, María Fernanda, la denunciante y víctima de este hecho de violencia género, pasó por nuevamente por Paren las Rotativas para contar cómo ha sido convivir con el calvario de dejar de ser una persona desconocida a una que salió hablando por televisión sobre un episodio íntimo, pero grave. ‘Esto no es una novela, esto a mí me avergüenza, yo tenía una vida antes de esto, ahora no tengo privacidad’, sostuvo.

La víctima de Parisi aseguró no tener idea de porque se estanca tanto la resolución de la causa. ‘Mientras nada se soluciona, yo tengo la misma vergüenza desde el día que hice la denuncia. Lo que pasé no fue sencillo, por eso quise venir en aquella oportunidad al programa y vengo hoy’, contó.

Incluso María Ferananda se animó a profundizar más en ese sentimiento que la agobia: ‘En mi vida cambió todo porque yo no le había contado a mucha gente, sino que se enteraron cuando yo vine a este programa, mis amistades, familiares y gente del trabajo no lo podían creer, Nunca fui escandalosa, siempre de perfil bajo, y ahora tengo que enfrentar todo esto, y eso me cambió totalmente’, expresó entre lágrimas.

La víctima del ataque del alto funcionario judicial hace unos meses recibió distintas clases de mensajes por parte de este. Es decir, por parte de su agresor. El contenido de los mismos varia, pero tienen un común denominador que es el objetivo de amedrentamiento. ‘Me molesta y duele que hayan sacado a la luz a esto, era parte de mi intimidad y ya ni eso tengo’, señaló.

La defensa de Parisi aseguró que la prohibición de acercamiento fue nula. Es decir, que para él no tenía validez, por lo que no consideraba que estuviera trasgrediendo una regla.

María Fernanda contó que si bien en los días previos a las audiencias se sintió acompañada por parte de la Justicia, Al momento de escuchar y ver tanta impunidad lo que experimenta es el sentirse desprotegida todo el tiempo por quienes la deberían protegerla.

Por último, la víctima de Parisi aseguró que en las audiencias no sentía respeto, ‘sentía que era una planta, que estaba dibujada’, expresó.