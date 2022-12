Benavente cruzó a Juan Carlos Gioja por asegurar que Uñac no puede presentarse a la reelección

Un nuevo capítulo de la interna del Frente de Todo local se dio este lunes por un tweet. En el corto texto, Juan Carlos Gioja dio por sentado que Sergio Uñac está imposibilitado de ir por la reelección. A esta afirmación, Marita Benavente en su paso por Paren las Rotativas cruzó al ex intendente de Rawson, acusándolo de ‘construir discursos de certeza en el ámbito de las especulaciones’, ya que la Justicia todavía no se ha expedido sobre el tema.

La Secretaria de Ciencia y Técnica cuestionó la afirmación de Gioja expresando: ‘¿Y si la Justicia determina que Sergio Uñac si puede presentarse?', para después redoblar la apuesta preguntando: '¿Y si Sergio Uñac gana la gobernación en el 2023?'

Para la funcionaria del oficialismo, fue un desatino lo expresado por el diputado del Frente Lealtad Justicialista. La dirigente calificó como un error al contenido del tweet por considerar que construye una afirmación en algo que todavía es un incierto.

‘A mí me duele que se aspire a una participación con la exclusión, tachando a un compañero. No me parece que sea un buen discurso político, porque la política se hace con más política. Es decir, saliendo a jugar, saliendo a proponer, saliendo a debatir, con debates con estatuar política, con la pasión que tenemos quienes sentimos ganas de transformar y hacer cosas por el bien común. Es en ese sentido que discuto ese discurso de certeza que para mí confunde’, expresó la dirigente del Frente de Todos.

En referencia a la primera parte del tweet del hermano del ex gobernador, en la que pidió 'crear las condiciones políticas' para que José Luis Gioja sea candidato a gobernador, Benavente celebró que la posibilidad de que el ex mandatario pueda presentarse nuevamente para la gobernación.

Posibilidad de ser candidata en Capital

Consultada sobre la posibilidad de que en las próximas elecciones pueda ser candidata a intendenta de Capital, Benavente fue determinante y aseguró que no está pensando en ello porque está abocada a sus funciones ministeriales tal cual les pidió el gobernador Sergio Uñac. ‘Ni siquiera lo pienso, les aseguró que en esto no especulo porque considero que no me puedo distraer de mi trabajo en el territorio provincial’, afirmó.

Aunque acto seguido, la titular de la cartera de Ciencia y Técnica de la provincia manifestó que confía en lo que decida el conductor del Frente de Todos. ‘Dónde Sergio Uñac quiera que yo este a partir del 2023, yo voy a estar’, sostuvo.