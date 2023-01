Desde Qatar: Juanjo Buscalia sobre La Scaloneta a la final

El Mundial de Qatar 2022 está llegando a su fin y tiene a la Argentina con su lugar asegurado en la final. La victoria por 3-0 en la semifinal con Croacia mostró la mejor versión de La Scaloneta según señalan destacados periodistas deportivos que se encuentran en el país anfitrión cubriendo el evento. Uno de ellos es Juanjo Buscalia, quien en comunicación vía zoom habló con Paren las Rotativas de las bondades que ha mostrado, desarrollado y con las que ha sorprendido el equipo que dirige Lionel Scaloni.

Sobre la figura de Lionel Messi, el experimentado periodista no escatimó en elogios y aseguró que está mostrando su mejor versión en mundiales a pesar de sus 35 años. ‘Es algo maravilloso, que por ejemplo Cristiano no pudo hacer. Él es un jugador de galera y bastón, pero si se tiene que tirar al piso para recuperar una pelota lo hace, y eso es puro ejemplo’, destacó del capitán argentino.

Por otro lado, Busaclia destacó el mundial que hasta el momento hizo Nicolás Otamendi. Uno de los jugadores que jugó todos los minutos hasta el momento, en los partidos de la Albiceleste en esta Copa del Mundo. ‘Es después de Messi, el que está haciendo su mejor versión en un mundial. Está muy bien físicamente y eso hace que su nivel sea increíble’, precisó.

A pesar de la diferencia horaria, en Qatar eran las (3:30 de la madrugada), el periodista continuó con su análisis desde el hotel donde se hospeda. Al hablar del partido ‘chivo’ que la Selección Argentina disputó, Buscalia no dudó en calificarlo como un’ encuentro bravo’ para la Albiceleste. ‘Croacia es un equipo durísimo. La Argentina lo hizo sencillo, pero no nos olvidemos que fue finalista del mundial pasado y ellos habían perdido muy poco últimamente’, señaló.

Sobre los jugadores que sorprendieron puso en relieve a tres que antes de que empezara la competencia no estaban en consideración para el once inicial: Enzo Fernández, Kevin Macllister y Julián Álvarez. ‘Faltando 20 días para el Mundial, y hasta una semana nadie sabía que iban a jugar’, remarcó.

‘Ellos son la gran sorpresa de este Mundial, el gran aporte argentino porque salvo Julián, en la Argentina campeona de América los otros dos no figuraban, ni siquiera estaban convocados. Estos tres pibes juegan como si tuvieran 35 años. Es cuando se dice es la oportunidad que tenes que aprovechar para jugar, y ellos la aprovecharon’, sostuvo.

‘Lamentablemente es así, es encarnizado el tema. Pese a todo lo que podamos disfrutar hoy, hay que ganar el domingo’, expresó Busalia. Incluso explicó que, si la Selección no se queda con la copa en la final, podría ocurrir como en el 2014 en donde la Albiceleste también llegó a esta instancia, pero no al no poder coronarse después la opinión furbolera del país el bajó el precio de lo hecho en el ciclo.