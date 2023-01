Sergio Uñac confirmó que las elecciones serán en mayo

El último programa del 2022 de Paren las Rotativas contó con una entrevista exclusiva con mucho jugo. El gobernador Sergio Uñac le confirmó al conductor Sebastián Saharrea que las elecciones del 2023 serán en el primer semestre, más precisamente en mayo. Es probable que el día elegido sea el 7.

Sin ánimos de ocultar, el mandatario también aseguró que antes de fin de año dará a conocer si será o no candidato. Su confirmación es muy esperada en estos días, puesto que hace meses declaró que finalizado el Mundial Qatar daría a conocer a los sanjuaninos si iría por su tercer periodo en la gobernación. Más precisamente expresó: ‘Tengo íntimamente la convicción, cuando informe lo que debería informar se conocerá. Pero no es mas allá de mi persona, lo que en San Juan no se debería detener es el proceso que se viene llevando a cabo’.

En ese sentido, y ya casi probándose el traje de candidato a gobernador destacó logros de su gestión durante los 7 años. ‘El deporte es el camino’, expresó, para luego señalar que fue, es y será la actividad deportiva en la provincia lo que mejorará la calidad de vida de los sanjuaninos y una fuente importante de trabajo, y turismo. ´

Acordándose de la flamante inauguración de obras del Hospital Marcial Quiroga, dijo sobre la salud pública en San Juan. ‘La inversión que hacemos acá es grande. La ampliación del Marcial Quiroga que es más del 50% del hospital actual, con todos los servicios que te puedas imaginar y tanto la ministra de Salud como el secretario de Salud de Nación se quedaron sorprendidos por el nivel de tecnología y por el proyecto en sí mismo. Ahí mismo anuncié que empezamos a remodelar la parte más viejita del hospital’

Luego fue consultado sobre la presentación a la Justicia para impedir que se presente por tercera vez. A esto, el gobernador indicó: ‘No hay que hablar cosas que no sumen al fortalecimiento del sistema político democrático de la provincia. Lo que sí puedo decir es que a mí no me van a ver nunca judicializar un hecho de la política’.

Luego se acordó del giojismo. ‘Yo no modifiqué la Constitución. La Constitución hablar de tres periodos para Gobernador, y ellos quieren hacer una interpretación caprichosa, pero bueno, si lo quieren llevar a la Justicia, ahí se determinará’.