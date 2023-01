Uñac en Paren las Rotativas: ¿La Copa del Mundo llegará a San Juan?

Cuando La Scaloneta consiguió la Copa América y la Finalissima, el presidente de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia se las llevó a la Difunta Correa para agradecerle, cumpliendo así la promesa. Por lo que las especulaciones de muchos sanjuaninos están a la orden del día sobre si el mandamás del fútbol argentino traerá a la provincia la Copa del Mundo. La que el domingo levantó por fin Lionel Messi.

En la entrevista exclusiva con Paren las Rotativas, Sergio Uñac fue consultado sobre la fuerte posibilidad y aseguró que está listo el paraje, pero que a él no lo estaba esperando, y que con gusto acompañaría a Tapia. Acto seguido aseguró que sería un sueño que la copa visite la provincia, y no solo a la Difunta, sino también al centro sanjuanino. ‘Ya después de eso no podemos pedir más’, precisó refiriéndose a la postal del trofeo en San Juan.

Luego habló de una cábala compartida que tiene con Chiqui Tapia. ‘Después de cada partido, por cábala, yo le mandaba mensaje él, y religiosamente lo contestaba. Y en la final, que obviamente estuvieron muy complicados, por lo que significó todos los actos posteriores, me lo devolvió en vuelo al mensaje, pero sin definiciones de si viene y cuando. Yo me animo a soñar con que él y la Copa, porque los jugadores vienen las fiestas y cada uno vuelve a sus tareas habituales, todos viven en Europa’, contó.

Cómo vivió la final:

'Festejé con muchas ganas el domingo (por la Copa del Mundo ganada por la Selección). Quizas soy menos expresivo hacia afuera, pero desde lo interno, desde las puertas de mi casa hacia adentro lo festejé mucho', rememoró Uñac sobre cómo vivió la apasionante final que terminó por ser para Messi y compañia.

Sobre el momento exacto de la cosnagración de Selección, es decir el penal convertido por Montiel, el Gobernador dijo: 'Estaba tranquilo, pero si, gritos sí. Siempre me gusta hacer análisis de valorar los procesos y si bien, después fue la conferencia de prensa donde Scaloni dice “el sueño mundialista empieza en San Juan”, habría que hacer un cuadro con esa definición de una persona súper equilibrada como es Lionel Scaloni, porque eso va a quedar en la historia de los sanjuaninos. Entonces quizás en esos momentos en vez de ponerme demasiado eufórico, que de hecho algo me pongo, empiezo a mirar el proceso, lo que significó y como es necesario tener un punto de partida, establecer un camino, en todos los órdenes de la vida, y saber qué objetivo as a cumplir después de transitar ese camino. Eso fue la Selección. Eso determinó que el Presidente de AFA eligiera a Lionel Scaloni, que (esto es una intimidad) yo recuerdo haber conversado con “Chiqui” Tapia y el haberme comentado ante la renuncia de Lionel Messi a la Selección que fue en 2016, me dijo “yo voy a viajar y lo voy a entusiasmar para que vuelva a la Selección”. Viajó a Barcelona y después conversamos, ya había salido la noticia pero, después me contó algunos detalles. Pero ese es el proceso que tenemos que valorar'.