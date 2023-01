Uñac sobre la renuncia de Cristina a las candidaturas: ‘Me pareció una decisión inteligente’

El martes 20 de diciembre, Paren las Rotativas llegó al fin del ciclo 2022. En este último programa el único invitado fue el gobernador, Sergio Uñac, quien no se calló nada. Una de las consultas fue por el renunciamiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner a las candidaturas tras ser condenada por la causa Vialidad.

Uñac no dudó en asegurar que, si bien no pensaba que la ex presidenta sería candidata, le pareció una buena decisión, ‘Una decisión inteligente’.

Luego añadió: ‘Yo creo que se merece vivir mucho más tranquila de lo que lo ha hecho hasta la fecha. Veo, en lo personal, una salida de ese tipo para mí, ya no hablando de ella, ya hablando de mí, un día decir “hasta acá llego”, porque además quienes están por debajo nuestro generacionalmente hablando también deben tener oportunidad para poderse desarrollar. Si yo estoy hasta los 90, si es que llego, no es razonable que los demás sigan esperando porque yo nunca me quiero correr’.

Inmediatamente después fue consultado sobre si existen conversaciones entre los gobernadores peronistas y la CGT, y sobre la posibilidad de que él sea candidato a presidente. ‘No. Es verdad que se han acelerado algunas cosas, porque además la sociedad lo sabe. Se han acelerado conversaciones con sectores empresarios, sectores religiosos, de todos los credos, pero si te digo que sí es muy vanidoso, y si te digo que no es muy mentiroso’, expresó.

Sin embargo, luego desestimó una eventual candidatura a presidente. Acto seguido, señaló que hay diez dirigentes que pueden tallar en las definiciones respecto de lo que puede pasar en la política argentina dentro del peronismo. ‘Del sector al que pertenezco y yo aspiro, puede ser que sea así, pero lo vamos a poner en el plano de las aspiraciones, yo aspiro a ser una de esas personas. Ya con eso, te imaginaras que salgo de Pocito, soy del interior del interior, haber llegado acá y ahí obviamente poder tener la oportunidad de expresarse en esos ámbitos es un gran paso’, expresó.

Consultado sobre si hay algún candidato a presidente del peronismo dentro del ambiente que describió, aseguró que todavía no.

Acerca de la gestión de Alberto Fernández aseguró quedarse más con lo que está haciendo el presidente, que con la gestión de Mauricio Macri. Además, señaló que el país está mostrando signos de recuperación económica, con un breve crecimiento, y que estiman que el año que viene el crecimiento será mayor. También destacó que durante los dos años de pandemia a nivel país, el funcionamiento de algunos sectores se resintió normalmente.

Sobre si le cuesta contradecir al presidente de la Nación, Uñac señaló que no, siempre y cuando él esté convencido de algo, ‘es que yo no lo voy a contradecir a él por ganar un espacio. Lo hago porque estoy convencido que el camino es este, de que me parece bien que eso se dé, porque ya se está viendo desde temprano una manifestación en positivo a favor de la Selección en la 9 de Julio, pero el resto del país y el interior, es importante que los gobernantes miren, no debería ser así, que hay una Capital y un AMBA, y un interior que por ahí tenemos distintas lógicas de funcionamiento’, explicó sobre porque decidió que la actividad en la provincia sea normal, a pesar del feriado nacional.

En el plano local, el Gobernador aseguró que ve bien a todos los potenciales candidatos de las distintas fuerzas, y que eso es un acto de salud democrática, ya que hace que la gente tenga diferentes opciones, diferentes formas de ver la provincia que los sanjuaninos quieren.

En ese sentido, y refiriéndose a las bondades de la Ley de Lemas, Uñac señaló que lo que garantiza a los jóvenes que vienen militando hace mucho es que se pueden presentarse a estas elecciones sin tener que esperar legitimación por años transitados dentro del Frente de Todos.

Refiriéndose al posible candidato de juntos por el Cambio, Marcelo Orrego, y denotando la diferencia entre su modelo y el del espacio al que pertenece el Diputado Nacional señaló: ‘Vi una foto en Costa Salguero lanzando candidatos provinciales y no hay nada más centralista que eso. Si es ese el modelo que queremos estamos mal, si acá la gente se decide por eso no tiene memoria’, cerró.