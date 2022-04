Enrique Conti: 'Hoy en día es Marcelo Orrego el candidato'

Rompió el silencio Enrique Conti y eligió hacerlo en Canal 13. El martes 29 en Paren las Rotativas, el bloquista disidente tocó muchos temas y, entre ellos, el escenario electoral rumbo a 2023. Dijo que 'hoy en día es Marcelo Orrego el candidato' aunque aclaró que es una conversación todavía pendiente.

Sobre su propio futuro político el año próximo, Conti reconoció que nunca dejó de trabajar en Capital y por lo tanto podría participar nuevamente en el distrito. Sin embargo, dijo que es prematuro analizar el asunto en vistas de un escenario nacional preocupante.

El vocal del Tribunal de Cuentas dijo que le preocupa el presidente Alberto Fernández, a quien ve 'perdido' y en ciertas ocasiones, parecido a Fernando De la Rúa. Sobre las internas de las diferentes corrientes de Juntos por el Cambio, apostó a una definición con varios precandidatos en carrera, aunque reclamó primero escuchar algún plan concreto que todavía no sucedió.

Sobre la eliminación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias en la provincia, Conti señaló: ‘Decirle a la gente que va a ir a votar menos es una mentira’. En primer lugar, el experimentado dirigente calificó a las PASO a nivel nacional como ‘saludables’.

Luego el ex intendente de Capital señaló que ‘La gente no es estúpida, no piensa en las elecciones, piensa en llegar a fin de mes, y los políticos están hablando de unas elecciones que se adelantaron increíblemente en su discusión’.