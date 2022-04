La historia del joven Wayúu que se asentó en San Juan y la rompe en el kitesurf

La pandemia nos impuso la distancia como principal medida de cuidado pero también produjo encuentros gratos e inesperados. Adalberto Gómez, es miembro de una comunidad originaria del norte de Colombia llamada Wayúu, que tiene una cultura muy estricta que no ha sido conquistada con la llegada de los españoles, ni por los sucesivos gobiernos luego de la independencia de ese país.

A partir de una experiencia en su niñez, con mucho esfuerzo se convirtió en un gran deportista y en el año 2020 llegó a la provincia para disfrutar del Kite Fest del cual salió campo. Sin embargo, la emergencia sanitaria por coronavirus no le permitió volver y adoptó a San Juan como su hogar. “Fui el ultimo campeón y acá me quede, me agarro la pandemia me puse de novio y acá estoy, aprendiendo a hacer asados y tomando fernet”, expresó entre risas en contacto con Paren Las Rotativas.

“Estoy agradecido con Cuesta del Viento y con San Juan por proveerme todas las condiciones y por permitirme estar aquí”, manifestó.

El deportista contó su historia, en la que sentó un presentante dentro de su cultura, rompiendo estereotipos y cambiando paradigmas. “Ha sido un poco complicado salir del lugar y poder mostrarnos en el mundo. Tenemos una cultura muy estricta a la que tenemos que respetar. Salir de la cultura vivir del kite, del deporte, me abrió muchas puestas en el mundo”.

Al lugar donde vive su familia, hace 12 años llegó un joven que practicaba el deporte y les enseñó y quedo maravillado con la actividad, su nombre es Martin Vegas, que el tiempo que pasó en su comunidad se dedicó a enseñarle a dominas los vientos y las olas. Pudo interactuar con él con lo que aprendió de español en su escuela, ya que muchos habitantes del lugar no hablan español. “Él se dedicó a enseñarnos otra vida, nosotros conocíamos la vida de la cultura”.

Esta situación fue resistida por la colectivizada, “quería aprender un poco de ese mundo, al principio a la cultura no le gustó mucho porque nos cambia en muchos sentidos", sin embargo, conforme pasó el tiempo y Adalberto o Betico Gómez como lo llaman cariñosamente, se ganó el apoyo de todos y hoy es considerado un embajador de su cultura, a la cual a cada momento nombra y da a conocer.

Por el momento su lugar en el mundo es San Juan, al que deja cada tres meses para competir. "Me quedo durante tres meses y luego salgo tres meses salgo a viajar a los eventos y después vuelvo acá a Argentina con mi novia y disfrutar de mi familia”, expresó.

Agradeció la calidez con que lo tratan en la provincia, “los sanjuaninos me aman, me cuidan, San Juan es mi hogar en estos momentos y la familia que yo he escogido para mi esta acá. Mas feliz y más seguro no puedo estar”, finalizó.